Capufe repara más de 100 baches al día en la México-Cuernavaca

Más de cien baches atiende todos los días el personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la autopista México-Cuernavaca, un problema constante que puede llegar a dañar vehículos o provocar accidentes, indicó el secretario general del Sindicato Nacional de Capufe, Martín Curiel Gallegos.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, el líder sindical manifestó que con las reducciones de presupuesto que han tenido por parte de la federación, ha sido una labor titánica.

A penas cerca 58 trabajadores cuentan para realizar las reparaciones, además de que padecen de falta de maquinaría y de vehículos para trasladar el material a los lugares dónde se requiere.

“Esa labor que se tiene que hacer de manera diaria, no quiere decir que no existen baches yo estaría mintiendo si dijera que no existen. Hay poca gente, no tenemos el personal suficiente para atender todo esto, ni tampoco la maquinaria, sobre todo los camiones de transporte para llevar la materia prima con la que se tienen que hacer las reparaciones”, indicó Curiel Gallegos.

Señaló que, en lo que representa la México-Cuernavaca hay baches desde La Paloma de la Paz hasta la Ciudad de México.

Sin embargo, algunos automovilistas también han denunciado esta situación se da desde Tabachines hasta la zona del Conalep, cerca de El Polvorín, dónde recientemente se han visto trabajos de reencarpetamiento.

A penas cerca 58 trabajadores de Capufe realizan las reparaciones carreteras, además de que padecen de falta de maquinaría y de vehículos para trasladar el material / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

“No están en perfectas condiciones las carreteras... En todo lo que es el Libramiento hay deformaciones o asentamientos, pero hay concreto, pero la México - Cuernavaca, hasta la entrada a Morelos, partir del kilómetro 80 es pavimento y ahí a pesar de que se han hecho algunas reparaciones, los vehículos tiran diesel o algún otro combustible o algún otro producto que deteriora hace que se descomponga la carpeta asfáltica y aparece de inmediato un bache”.

Tanto el diesel o alguna sustancia dañan la carpeta asfáltica, como las lluvias son de los principales generadores de los terribles baches en las carreteras, explicó Martín Curiel.

“Los baches lamentablemente en los periodos de lluvia pues son trabajo de todos los días y lamentablemente algunos muy profundos que ocasionan deterioros a los vehículos que circulan sobre la autopista o en su defecto lamentablemente accidentes”, puntualizó.