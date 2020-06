Capacitan a todo el personal del balneario Santa Isabel para reapertura

El paradisíaco balneario natural Santa Isabel se encuentra cerrado y pendiente de la normatividad que deben acatar de cara a la nueva normalidad, ya que la pandemia pegó justo en la temporada más alta para esta industria.

Ubicado sobre la carretera Yautepec-Jojutla, en el kilómetro 20 del libramiento de Ticumán, en la colonia Bonifacio García, mejor conocida como Alejandra, del municipio de Tlaltizapán, Morelos, este balneraio es un lugar paradisíaco, rico en yacimientos de agua y manantiales que alimenta al río Las Estacas; el lugar cuenta con albercas, pozas, tobogán, área de campamento, cabañas con una cultura y disciplina ecológica que comulga con la naturaleza.

La administradora Nancy Gómez comentó no hay fecha para la reapertura:



Tentativamente era para mediados de junio, pero no es posible mientras el estado permanezca en semáforo rojo y mientras sigan los contagios del virus en Morelos... Como somos empresa de servicios, no somos de los primeros que van a abrir y cuando se pueda abrir habrá un control, se trabajará con 30 por ciento de la capacidad del hospedaje, pero ahorita no hay nada autorizado, seguimos cerrados

Para la reapertura solo se permitirá acceso con hospedaje y con un mínimo de la capacidad.

Por lo pronto nosotros nos estamos capacitando, nos están mandando todos los protocolos de la nueva normalidad y al personal se le está capacitando, tanto por el Seguro Social, capacitado a los derechohabientes

Pero además se hizo un contrato con un especialista de Cuernavaca, que está llevando a varias empresas de acuerdo a los servicios.

Por lo pronto, de los 73 empleados que se tenían solo están trabajando 29, quienes se rondan y acuden dos veces a la semana y aprovechan para dar capacitación de las nuevas normas que se tienen que adoptar para cumplir con las medidas sanitarias.

Al personal que ingresa se le toma la temperatura, aplican alcohol gel, se le pide el uso de cubrebocas y se siguen los lineamientos de sana distancia, para de esta manera protegerse.