Capacitan a podadores de árboles en Cuernavaca

Meggie Salgado, representante de la Asociación Civil "Mi Ciudad", manifestó su descontento por la tala de árboles para construir una obra privada en la calle Amacuzac en Cuernavaca. Se dio a la tarea de buscar en la red de apoyo que ha construido en Mi Ciudad a un experto en árboles, y el biólogo Miguel Gómez fue quien regaló una plática teórica con sus conocimientos a más de 20 trabajadores del ayuntamiento que se encargan del mantenimiento de parques y jardines en la capital.

"Desde hace años veo que están podando los árboles y trato de defenderlos porque hay gente que los tira sin motivos y me he dado cuenta de que falta sensibilidad", contó.

Mencionó que en cuanto tuvo el plan y el día disponible para brindar la capacitación, se puso en contacto con Omar Israel Albavera Vázquez, secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, quien aceptó el apoyo de Mi Ciudad y el biólogo.

Meggie detalló que todos los participantes se mostraron atentos durante la capacitación que se llevó a cabo en Casa Manzano el pasado 23 de febrero, y adelantó que esta actividad solo es la primera parte, porque en cuestión de semanas se va a agendar la clase práctica para que el biólogo Miguel Gómez les muestre cómo llevar la teoría aprendida a sus puestos de trabajo y evitar dañar a los árboles.

En este sentido, Salgado lamentó que los encargados de hacer el podado de árboles en Cuernavaca no estén capacitados adecuadamente y no tengan clara la importancia que tienen para el medio ambiente y el ser humano.

Aseguró que si la gente que se encarga de estas áreas verdes no tiene los conocimientos pertinentes, pueden lastimar indebidamente la flora y fauna que habita en los árboles al darles un mal mantenimiento. "¿Cómo es posible que no tengamos gente experta? Había trabajadores que llevan más de 20 años y ese día dijeron que no tenían en la mente la importancia de los árboles", cuestionó.

Finalmente, informó que con respecto al caso que denunció a principios de febrero en la calle Amacuzac, se enteró de que el desarrollo se frenó por un par de días, sin embargo, recientemente se le reportó que se retomó la obra. Aseguró no saber los motivos, pero lamentó que sin importar la sanción, se perdieron más de dos árboles longevos cuyo valor es irreparable para el medio ambiente.