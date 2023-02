Capacitan a mujeres sobre el manejo de redes sociales

Para prevenir la violencia, capacitan a 70 mujeres sobre el manejo de redes sociales con fines de lucro. Sandra Olivos, madre soltera de dos menores de edad, contó que desde hace tres años empezó a vender postres afuera de su casa, y su hija de 17 años es quien le enseñó a usar redes sociales para crecer su negocio. Este cuatro de febrero asistió al cursó: "Manejo de redes sociales para emprendedoras" que el Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC) impartió en el parque Tlaltenango en Cuernavaca, para ella es importante dominar las redes sociales sin ayuda.

"Hay cosas que aún no entiendo, pero por eso estoy aquí, a mi negocio le va bien y eso que aún no me aplico bien en este tema", compartió.

Al igual que Sandra, otras 69 mujeres asistieron al taller que impartió Sofía Guerrero Sánchez, experta en el tema. De acuerdo con la ponente, la charla es una introducción al comercio en línea, en especial a través de redes sociales como Facebook e Instagram, "las redes sociales venden, hay que saberlas usar y ustedes pueden hacerlo", dijo Sofía Guerrero.

En este evento gratuito, las mujeres aprendieron a determinar su mercado meta, formatos de contenido y herramientas para crear contenido.

Lorena Elizabeth Castillo Castillo, Directora general del IMC asistió a este primer taller para acompañar a las mujeres, el cual representa un área de oportunidad laboral para las mujeres "además de las asesorías psicológicas y jurídicas para prevenir la violencia, también tenemos programas para fortalecer la autonomía economía de las mujeres", expresó.

Está comprobado que las mujeres que tienen Independencia económica tienen más posibilidades de salir a tiempo de una relación violenta, por eso están apostando a motivar el interés en trabajar por su propia cuenta y aumentar sus ingresos.

"La dinámica social y económica cambió durante y después de la pandemia, el mercado se revolucionó", concluyó.

Se realizará otro taller, pues se quedaron fuera de esta primera jornada por lo menos 50 mujeres. Los detalles los difundirá el Instituto de la Mujer de Cuernavaca.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!