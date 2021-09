[Especial] Cantabares, lugares donde sólo importa pasarla bien

Durante muchas décadas Cuernavaca se caracterizó por ser un destino turístico y de gran oferta cultural y de entretenimiento, especialmente para los jóvenes y la vida nocturna.

En ediciones anteriores hemos hablado de las principales discotecas de la ciudad, aquellas que guardaron miles de historias, presentando importantes cantantes y agrupaciones. Un lugar al que los jóvenes acudían a divertirse, bailar, beber alcohol y tener un momento de convivencia entre amigos y familiares.

Tiempo después, con el auge del karaoke y la inquietud de las personas por tener un espacio donde además de bailar y divertirse con los amigos tuvieran la oportunidad de cantar sus canciones favoritas a todo pulmón, sin importar que no tengan la mejor voz, pues definitivamente la idea es divertirse y pasarla muy bien.

Es así como surgen los cantabares, cuya principal atracción es justamente el karaoke. Surgieron en Cuernavaca desde la década de los 80, con gran auge durante los 90 y 2000.

En la actualidad, existen algunos espacios que cuentan con este servicio. Y por supuesto no importa que no tengas una voz como Vicente Fernández, Thalía o Luis Miguel, lo importante es cantar esas canciones que más disfrutas y compartir un gran momento entre amigos, sintiéndote la estrella del momento, en tu gran escenario y tu público, porque en estos espacios la palabra ridículo no existe. Además de que cantar es un antídoto perfecto para combatir el estrés y divertirte.

Un ambiente sano y musical

"Definitivamente los cantabares fueron de los espacios más importantes y destacados para los jóvenes, y solíamos ir a divertirnos en un ambiente sano, sí bebimos alcohol pero realmente lo más atractivo era ir a cantar y pasarla bien", expresó María de Lourdes López, quien actualmente tiene 40 años de edad, pero desde los 20 disfrutó visitar estos sitios.

Algo destacable en los cantabares es el amplio repertorio que manejan, pues hay músicos para todos los gustos, desde pop, rock, regional mexicano, baladas, boleros y música urbana.

"Hace aproximadamente como 15 años lo más popular y que más pedía la gente para cantar eran canciones de pop, rock y baladas; después, con el paso del tiempo el regional mexicano y la música urbana empezaron a tener auge también".

María de Lourdes menciona que su canción favorita para el karaoke siempre ha En la ciudad de la furia, uno de los grandes clásicos de la banda de rock argentina Soda Stereo.

"Fue mi papá quien me inculcó el gusto por la música de Soda Stereo, él siempre fue muy admirador de Gustavo Cerati. Y cuando se estrenó En la Ciudad de la Furia yo tenía como siete años de edad, y fue gracias a mi papá que la escuché, además en la infancia siempre cantábamos juntos. Y aunque es más popular Música Ligera; yo prefiero esta canción y en el karaoke nunca falta, es la primera que canto porque me trae muy buenos recuerdos".

La vida nocturna de la capital morelense fue escenario de apasionados por la música / Cortesía | Jessica Arellano

Los sitios más populares

En Cuernavaca, han existido muchos lugares que cuentan con este servicio de cantabar, uno de los primeros fue el video bar Papúa ubicado en Plaza Los Arcos y el Parrots Karaoke, que se encontraba en el Centro, a un costado del Palacio de Cortés, y que actualmente es un espacio ocupado por una famosa cafetería, el Bananas Ranas, a lado de Harrys Bar, también en el centro de la ciudad y Las Antorchas, entre otros.

"Recuerdo que visitaba los cantabares con mis amigos, primos y hermanos, y se hacía un ambiente increíble, hasta armábamos parejas o grupos para cantar juntos y así quitarnos la pena. Siempre hubo una cultura de respeto, porque en los lugares, son muy organizados, y debes esperar a que te toque el turno de tener el micrófono. Pero una ocasión sí presencié una situación no muy grata, una chica que estaba ya algo tomada de plano no quería soltar el micrófono (...) personal del lugar le pidió que se retirara, pero no hizo caso; entonces tuvieron que sacarla del escenario por la fuerza ante la bulla de todos los presentes".

Sin pensar en el qué dirán

Durante las noches de cantabar suele haber concursos entre los presentes para ganar botellas, bebidas u otros obsequios, de acuerdo a quien cante mejor. Asimismo, en fechas especiales el lugar se adorna con una temática especial como Día del Amor y la Amistad, Halloween y Año Nuevo.

Cabe destacar que algunos cantabares, cuentan con espacios independientes o llamados VIP, para que un grupo de amigos, tenga su propio karaoke, sin tener que compartir con las demás personas; por supuesto, este servicio tiene un costo extra.

Otros de los cantabares que han sido muy populares, son Acapela (Vista Hermosa), Berreo Karaoke Bar (Av. Diana), SKP Cantabar (Av. Cuauhtémoc), que actualmente permanecen abiertos. Recuerda que al visitar uno de estos lugares, lo importante es divertirse, cantar y cantar tus canciones favoritas, dejando atrás los nervios y no pensar en el que dirán.