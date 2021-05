Candidatos de Xoxocotla exigen al TEE respetar los tiempos electorales

Habitantes y candidatos del municipio indígena de Xoxocotla se manifestaron en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral (TEE), para que exigir se respeten los tiempos electorales ya marcados, al acusar que el actual presidente del Consejo Municipal esta dilatando el proceso para elegir el presidente municipal.

Una de las inconformes Rosalba Ortega Ramos, dijo que el objetivo de la manifestación es para exigir al tribunal revise las pruebas que ellos portan con las que se desestimarían las impugnaciones presentadas por Leonel Zeferino, quien actualmente ocupa el Consejo Municipal.

Y es que esta localidad por primera vez elegirá a su presidente municipal como poblado indígena independiente a Puente Ixtla, luego que la pasara legislatura aprobara su creación, no obstante, desde hace meses los pobladores enfrentan la disputa en cuanto a las fechas en las que se lleva a cabo la jornada electoral.

En total “Zeferino ha levantado impugnaciones contra 256 candidatos pertenecientes a diferentes planillas”, señaló “los argumentos son de risa, generan documentales sobre que no somos candidatos porque subimos publicaciones a Facebook, porque no reconocen a nuestro consejo electoral, pero sobre todo el consejero genera la convocatoria y él dice que no la generó”.

Tal situación asegura, los deja en desventaja pues los califica como candidatos “ilegítimos”, acusan que la intención es que en base a ley y ante la imposibilidad de llevar a cabo la elección, el Consejo Municipal siga siendo quien funja como autoridad.