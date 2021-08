Candidatos convocan a planilla de unidad en Coatetelco

Los candidatos de las planillas perdedoras que con el recurso de impugnación echaron abajo la elección del 30 de mayo, en el municipio indígena de Coatetelco, ahora buscan una planilla de unidad.

Mientras, el Consejo Municipal Indígena hasta ayer fue notificado de la sentencia que invalida las elecciones.

El regidor consejal, Antonio Alemán Melgar, dijo: “De hecho ya estamos poniendo las lonas que nos ordenaron y se van a perifonear los resultados de esta resolución y en la página oficial se está informando a la población de lo que está aconteciendo”.

De la asamblea a la que están obligados convocar en un plazo no menor de 30 días ni mayor de 60, aseguró que en el Consejo se sigue platicando y no se han tomado acuerdos, pero tiene claro que esta vez quieren involucrar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para que éste se haga cargo de las elecciones.

Dejó en claro que no apelarán los resultados de la sentencia y reconoció que no se hicieron bien la elecciones en mayo, o simplemente la sentencia les favoreció, ya que el candidato que impulsaban no ganó y esta es una oportunidad para volver a intentarlo.

En tanto, el candidato electo Humberto Leonides Segura está hospitalizado y eso le impide, por ahora, responder legalmente a la sentencia.

Por otra parte, Reinaldo Ruiz Jiménez, excandidato, dio a conocer que la responsabilidad nuevamente recae sobre el Consejo Municipal, quien debe convocar a la asamblea general del pueblo para hacer las elecciones en Coatetelco, de acuerdo a lo que mandata la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, que estableció un plazo máximo de 60 para volver a convocar y llevar a cabo nuevas elecciones, donde pueden participar los mismos candidatos, pero reconoce que será la asamblea la que debe determinar cómo y cuándo.

Pese a haber perdido las elecciones manifiesta su interés en participar e incluso con el resto de los que perdieron promueve una planilla única, para que sea la asamblea la que decida si se regresa a la votación a mano alzada o se repite el proceso de las urnas, pese a que ha dejado seria división entre la población.