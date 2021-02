Cancelan apoyos para damnificados del 19s

La Red Nacional de Damnificados que esperaba este año terminar la reconstrucción de sus viviendas se topa con un conflicto mayor. Y es que a un grupo de damnificados que no les llegó el recurso del presupuesto de 2021, a pesar de haber firmado con los técnicos para iniciar la reconstrucción, de acuerdo con el proyecto planteado, se llevan la sorpresa de que les están iniciando un procedimiento legal para que devuelvan el dinero que no ejercieron, cuando no recibieron el recurso; algunos ni aperturaron tarjetas y otros las tienen, pero nunca llegaron los fondos.

Damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 denunciaron que personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) está notificando la cancelación de los apoyos, ya no les llegará a los que esperaban desde el 2020 y a otros les dicen que los sacan del programa por estar inscritos en el de Bienestar; hay a quienes incluso les exigen devuelvan el dinero que no recibieron.

Enrique Castrejón Espinosa, vecino de la calle Jaime Nunó, en el centro de Jojutla, en el sismo de 2017 registró la pérdida total de dos viviendas, la de sus padres y la de su familia, ubicadas en un mismo predio; el Fonden solo reconoció la pérdida de una vivienda. Desde septiembre del 2017 se fueron a rentar un espacio de 6X6, donde viven en condiciones nada dignas.

Su padres, de más de 70 años de edad, sus dos menores de edad, su esposa y él han tenido momentos muy difíciles y recobraron la fe cuando en 2020 entregó sus papeles y firmó con la Conavi el proyecto de reconstrucción que quedó con el folio F0FF6D. Tenía fe en terminar la reconstrucción que empezaron con los apoyos del Fonden.

Pero el pasado 13 de enero recibió la visita de personal de la Conavi; una vez más se llenó el cuestionario, se entregaron los requisitos que ellos pidieron y se volvió a firmar. Sin embargo, acusa que en fechas recientes el arquitecto Alejandro Ávila, de la Conavi, "de una manera muy prepotente y tajante nos dijo que quedamos fuera del programa de apoyo; todo ese apoyo que había esperado, anhelado no se nos daría y lloré, supliqué, le pedí que se pusiera en mis zapatos, que viera la situación de mis padres que ha tenido que ser llevado de urgencias al hospital, pero nada lo conmovió, nos sacaron del programa porque hay otros que lo necesitan más”.

Del Fonden recibieron 90 mil pesos y después 30 mil que son los que invirtieron en la construcción que esta sin terminar, tal parece que esta será la forma digna de vivir de los damnificados del sismo cuenta Castrejón Espinosa urgía regresar a mi casa porque estamos pagado renta en una habitación de 6 por 6 y no pueden avanzar con la obra, cubrir los gastos en tiempos de pandemia y pagar renta. Y pregunta a quien recurrir ahora si les da la espalda en el gobierno federal.