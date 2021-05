Canal y rejillas llenas de basura: vecinos de Temixco temen inundaciones

Vecinos y comerciantes del Centro de Temixco indicaron que como cada año alcantarillas del canal de la zona se encuentra repleto de basura, les preocupa desbordamiento en esta temporada de lluvias, este municipio no hizo entrega de su Plan Operativo de Lluvias.



Comentaron que las rejillas que se ubican a unos cuantos pasos del Ayuntamiento de Temixco siempre están repletas de basura, la cual es arrojada, o dejada en las calles y ahí va a dar; inclusive animales muertos han visto.



Sin embargo, el riesgo y temor existe en temporada de lluvias, porque suelo darse el desbordamiento del canal, siendo los afectados los vecinos y comercios de la zona.



Inclusive el año pasado cuando inicio la temporada de lluvias, de desbordó ligeramente el canal y el agua entro algunas casas y comercios.



Indicaron que cada año es la misma petición, que se haga la limpieza constante del canal y las rejillas, pero las autoridades municipales hacen oídos sordos a sus peticiones.



En días pasados el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Enrique Clment Gallardo dio a conocer que solo 11 de 36 municipios hicieron entrega del plan operativo para temporada de lluvias, mismo que tenían de límite para entregar el 16 de abril.



Los municipios que cumplieron son Ayala, Amacuzac, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetela del Volcán y Xochitepec.



Temixco se encuentra entre los municipios que no cumplieron con al entrega de dicho plan.



Enrique Clement indicó que si bien no pueden sancionar a las coordinaciones municipales por no haber cumplido con la elaboración y entrega de su plan de operación, si si podrían generar una responsabilidad el titular del Ayuntamiento en aquellos municipios en los que se de una contingencia o situación de riesgo en temporada de lluvias.

