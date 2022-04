Canacope pide a políticos a trabajar unidos

Con un llamado a dejar de lado la camiseta partidista, para evitar que siga la parálisis legislativa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Humberto Bahena Rodríguez, consideró que es momento de trabajar unidos para sacar adelante los temas del estado.

Para el representante empresarial han sido ya tres meses de este 2022, en que es evidente que existe una parálisis total en todos los ámbitos debido a la falta de acuerdos entre los actores políticos, tanto del legislativo como el ejecutivo y otros.

“Es claro lo que hay entre las diferentes fuerzas políticas comenzando con el congreso, sobre todo porque los diputados se han enfrascado en una lucha de poder, y egos, y el estado no ha avanzado en cuestión de leyes, reglamentos y normatividad. El llamado que les hacemos por el bien de la ciudadanía y del pueblo que son quienes los llevaron al poder, que se pongan a trabajar a favor de las familias que votaron por ellos”.

El representante de la CANACOPE, dijo que no se trata solo de un llamado que hace un sector como los empresarios, que no pretendan quedar bien con un sector que prácticamente subsiste solo, sino que los diputados y los integrantes del gabinete estatal y judicial realmente se preocupen por la gente y las familias en el estado, que a un año de que asumieron la responsabilidad y el ejecutivo hace tres años no se ha visto ningún beneficio, solo el personal de cada uno de ellos.

Humberto Bahena, refirió que el principal obstáculo este en el congreso, donde cada grupo se ha estado aferrando a su postura, y antes de pensar en un mejor futuro para la entidad con lo que hacen, no están desquitando el salario que perciben por tener la representación popular, y que no se ha traducido en la buena marcha de la entidad, mientras la inseguridad agobia a todos.





