Canacope: Diputados son como aviadores, cobran sin trabajar

Los diputados locales son como "aviadores" no trabajan, no acuden a las sesiones, no cumplen con sus obligaciones legislativas en bien de la ciudadanía y cobran sin trabajar, reclamó el secretario general y vocero de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño.

Como ciudadano y como representante de un sector productivo, explicó Salgado Patiño que hace este reclamo y la exigencia que se les hagan los descuentos respectivos a los legisladores por sus inasistencias como a cualquier trabajador y que con ese dinero se cree un fondo para atender las necesidades de los más desprotegidos ante la pandemia.

Por ello, por la falta de resultados de los legisladores de quienes dijo Salgado Patiño para colmo muchos se quieren reelegir o buscar otro cargo de elección popular, llamó a la ciudadanía en general a reflexionar muy bien su voto para no apoyar a quienes no sirven a los intereses de la población que los eligió.

En la misma situación, dijo Salgado Patiño, se encuentran la mayoría de alcaldes y los diputados federales de los que tampoco nada se sabe que hayan hecho algo en favor del estado y su gente pero quieren seguir pegados al presupuesto.

Hoy más que nunca por la contingencia y la crisis económica que se enfrenta se requiere de representantes populares y funcionarios comprometidos realmente con las causas populares y no de gente que cobre sin trabajar.