Cambio de horario beneficia a estudiantes en edificio principal de la UAEM

Sería en mayo cuando el edificio 1 del Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), podría ser inaugurado, y con ello la operatividad al cien por ciento de dicho inmueble que alberga la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Turismo, quienes desde marzo han comenzado a tomar clases presenciales aun sin los servicios públicos.

El director de la Facultad de Arquitectura, Adolfo Saldívar Cazales, dijo que ha sido casi nula la información que les han proporcionado sobre cuándo el edificio será utilizado en su totalidad, pues actualmente no tiene servicio de luz eléctrica ni agua potable, por lo que los estudiantes toman clases mientras la luz del sol les permite.

“No tenemos información concisa de cuando se nos entrega, lo que sabemos es que está el recurso, sin embargo, sabemos que están revisando algunos detalles que no te podría decir porque no tengo conocimiento, solo eso nos han dicho. Sabemos que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, platicó con nuestro rector Gustavo Urquiza Beltrán, y tiene la intención de inaugurar el edificio en el mes de mayo”.

Confía en que al regresar los jóvenes de vacaciones de Semana Santa que sería el 25 de abril, puedan ya volver al edificio “como no hay luz no podemos echar a andar las plantas de tratamiento y por eso no se puede hacer uso de los baños”, dijo Saldívar, pero es un 80% de la matrícula de la facultad los que están acudiendo al edificio aún en estas circunstancias.

Desde las 7:30 de la mañana a las 4 de la tarde es el horario en el que han estado tomando clases, pero con el cambio al horario de verano que comenzó este domingo 3 de abril esperan poder ampliar 60 minutos más estas tareas.

"Sabemos que acordaron una reunión a principios del mes de mayo, y bueno sabemos que existe voluntad para resolver el problema y que sean el menor tiempo para que podamos regresar”.

El edificio principal resultó dañado durante el sismo de septiembre de 2017, luego fue reconstruido con una inversión que rebasó los 400 millones de pesos por parte del gobierno federal, pero no ha sido entregado a la UAEM debido a que existe un adeudo de 50 millones de pesos a la empresa responsable de la obra.















➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter