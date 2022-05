Cámaras empresariales perdieron a la mitad de sus agremiados

Al anunciarse la “Reunión con Cámaras de Comercio de la Región Zona Centro del país de Concanaco Servytur (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo)”, Ubaldo Ortega Perches, vicepresidente regional zona centro de Concanaco, informó que se abordarán en este encuentro temas como la informalidad que aumentó hasta en un 40 por ciento en este 2022 y la inseguridad que enfrentan todos los días, sobre todo en la zona centro de la República Mexicana.

Mediante foros de trabajo, los empresarios aglutinados en esta agrupación analizarán la invasión del comercio ambulante ante la complacencia de la autoridad, y sobre todo cómo este problema ha mermado su capacidad de reactivarse. Por eso la urgencia de buscar nuevos esquemas de trabajo y cómo enfrentar la problemática a fin de fortalecer el trabajo de las cámaras en las diferentes regiones.

De acuerdo con el presidente en la Canaco Cuernavaca, Rodrigo López Laguardia, este debate que habrá de generarse sin duda será fructífera, sobre todo después de la pandemia ya que poco se ha trabajado desde el ámbito gubernamental para la reactivación; puso como ejemplo que mientras entidades en Veracruz o Chiapas en este periodo vacacional de semana Santa llegaron hasta un 90 por ciento de ocupación hotelera, en Morelos, aunque la ocupación hotelera fue buena, no cumplió con las expectativas pues se tuvo sólo un 60 por ciento de ocupación, salvo dos días que se registró un 90 por ciento.

Esta disparidad en cuanto a números y aceptación para los visitantes, preocupa, expresó Laguardia, porque la estancia por ocupación apenas llegó a dos noches. “Seguimos teniendo en la ciudad mucho turismo intramuros y tenemos una competencia que todavía no está legalizada porque no está adherida a las políticas de turismo y recaudación que generan los hoteles y restaurantes, como es las viviendas que se rentan a través de plataformas y son alrededor de nueve mil las propiedades que se rentan en esta modalidad”, y hoy no pagan impuestos.

En medio de todo esto, las cámaras empresariales, informó, tras la pandemia perdieron al menos el 50 por ciento de los afiliados, lo que refleja el impacto que tuvo y del cual todavía no se recuperan.

La mayor exigencia en este foro será el tema de la seguridad, no sólo para los comercios sino para los visitantes, y el traslado de los productos porque ocurren situaciones en las carreteras.