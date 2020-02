Caen los recursos para seguridad

Aunque Morelos tendrá dos municipios más en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG) verá disminuida la cantidad de recursos con respecto al año pasado; José Manuel Rodríguez Morales secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, explicó que "aunque hubo altas y bajas" como el hecho de que Ayala ya no fue considerado en este programa, pero si fueron incluidos Xochitepec y Emiliano Zapata.

En general serán 85 millones 970 mil pesos de recurso federal para siete municipios morelenses, aunque esta cantidad representa una disminución de 3 millones y medio menos que en 2019.

"Es decir tenemos dos municipios mas pero menos dinero quiere decir que todos los municipios bajaron en su recurso general excepto Cuernavaca que se verá beneficiada con un millón de pesos más con relación a 2019".

El funcionario hizo notar que desafortunadamente el calculo que se hace para asignar los recursos a los municipios, se hace a través de una formula compleja donde tienen que ver muchos factores, además de formulas matemáticas que aplican las autoridades federales en el secretariado ejecutivo nacional, con base a la disponibilidad de recursos que pueda haber".

Rodríguez Morales mencionó que el año pasado no hay registro de subejercicio como se pudiera pensar o como antes ocurría por lo tanto este no es un elemento que haya influido para que disminuyeran los recursos, incluso tanto el Fortaseg como el FAS alcanzaron arriba del 98. 5 por ciento en ejercicio real del recurso.

Del mismo modo el hecho de que este 2020 se hayan incluido otros dos municipios morelenses no significa que hayan hecho la solicitud o por el alto nivel de inseguridad, sino es precisamente el comisariado ejecutivo que aplica una formula matemática y con base a ella se distribuyen los apoyos a los municipios en la república mexicana.

No obstante estas situaciones que se presentaron como el disminuir el recurso en general se concluye que la distribución de este dinero del Fortaseg Morelos tendrá mejor distribución, sobre todo porque habrá dos municipios más que en el 2019 aunque el recurso no sea tan alto como el año pasado, "la disminución en realidad no es tan representativa estamos hablando de bajar de 7 a 6 millones por decir algo, de todas formas es un recurso bastante bueno para la seguridad de los municipios.

En este 2020 los municipios morelenses beneficiados son: Cuernavaca con 19 millones 460 mil 643 peso; Cuautla con 10 millones 505 mil 730 peso; Emiliano Zapata 6 millones de pesos, Yautepec con 9 millones 340 mil 373 pesos; Jiutepec con 10 millones 026 mil 022 pesos; Temixco con 10 millones 309 mil 296 pesos; y Xochitepec con 6 millones de pesos.

Por ahora el recurso no ha sido liberado pero hay confianza de que antes de que termine el mes de febrero el recurso estará disponible pero habrá que hacer todavía tramites de ejercicio los cuales llevan más tiempo.

Cabe decir que el año pasado habían sido seis municipios de Morelos que fueron incluidos, Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Jiutepec, Temixco y Yautepec forman parte de una lista de 252 municipios y demarcaciones territoriales. Por una cantidad de cuatro mil nueve millones 124 mil 98 pesos