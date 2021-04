Cae la competitividad de Morelos: IMCO

El estado de Morelos tuvo drásticos retrocesos en el Índice de Competitividad Estatal 2021 que se aplicó a nivel nacional, colocándose en el lugar número 24 de 32 con tendencia decrecer aún más; en tres rubros principales tuvo un retroceso en campos como la Innovación, Índice de Información Presupuestal, y secuestros y percepción de seguridad. En este último el IMCO refiere que en materia de secuestros el estado es el peor calificado con 2.9 secuestros por cada cien mil habitantes.

Uno de los rubros en los que Morelos tuvo calificaciones por debajo del año pasado es el que corresponde al Derecho en el cual aparece al final de la tabla con el lugar 32 con menos avance, aquí el estado cayó cuatro posiciones con un nivel obtenido como “muy bajo”.

En cuanto a secuestros la entidad aparece como la peor evaluada al cometerse 2.9 secuestros por cada cien mil habitantes, siendo Yucatán la entidad mejor valorada.

En homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, costo por delito, Incidencia delictiva, delitos no denunciados, percepción de seguridad, y competencia en servicios notariales, la entidad obtiene las peores calificaciones.

“Consolidar el modelo de atención a víctimas de delitos. En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mediante una consulta pública sobre atención a víctimas en México señaló que, el 63% de las víctimas que denunciaron o solicitaron ayuda por una violación a sus derechos humanos no recibió acompañamiento en su denuncia. Lo anterior, principalmente debido a que no se les ofreció ningún servicio (47%), lo solicitaron, pero se les indicó que en ese momento no se contaba con personal o recursos para ello (24%), o se les indicó que no se brinda el servicio de apoyo o acompañamiento (13%)”, reporta el IMCO.

"En términos de competitividad, existen varios Méxicos”, dice el informe del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que coloca a Morelos en aquel México con mayor rezago en esta materia, y entre los que mayores retrocesos obtuvo sobre todo en rubros en donde el año pasado había marcado importantes avances, uno de ellos es la innovación, ya que del 11 cayó al 16 en el ranking, con -8 puntos en referencia al estudio anterior.

En este contexto el IMCO señala que las entidades con menor competencia en ese aspecto han olvidado etiquetar recursos para la ciencia y la tecnología, por lo que es urgente que “blindar por 7 años, al menos el 1% del presupuesto estatal para que sea destinado a investigación y desarrollo. Los congresos estatales serían los responsables de condicionar esta fracción de recursos para que sean dirigidos a universidades y centros de investigación; Diseñar mecanismos de financiamiento a través de fondos públicos, que permitan a los emprendedores de base científica tecnológica obtener recursos en las distintas etapas de desarrollo”.

Convertir a las universidades estatales en y los centros públicos en verdaderas incubadoras de empresas y desarrollos tecnológicos “Configurar y utilizar fideicomisos público-privados para universidades y CPI, con la participación de financiamiento con capital ángel y capital semilla, para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada en sectores productivos de alto valor agregado. Estos fondos deben contar con recursos autogenerados y esquemas que les permitan ser copropietarios de patentes y empresas”.

En el reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la Ciudad de México es la única entidad que registró una competitividad alta, siendo Guerrero la que más retrocesos marcó en este análisis que contempla 72 indicadores y 10 subíndices de medición.

En aspectos como Tecnología, Seguridad, Turismo, Conectividad, Economía, Mercado laboral, Uso de Recursos Naturales, Inclusión, Salud y Educación, Democracia y Gestión Gubernamental Morelos obtuvo una calificación que lo colocó en el lugar 24 en dónde el último de la tabla es el 32, teniendo una capacidad “medio alto” para hacer frente a “los retos del futuro; generar, atraer y retener talento e inversión”.

En el rubro de Gobierno Morelos cayó 4 puntos colocándose en el lugar 22 de la tabla, la causa es que los gobiernos estatales han optado por delegar toda la recaudación en la federación, denominado así un “pacto fiscal”, con el que las entidades reciben entre el 70 u el 80% de sus ingresos gracias a transferencias federales.

“Actualmente, seis entidades (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ninguna cantidad por tenencia o uso de vehículos. En 2019, el resto de las entidades recaudaron 16 mil 623 millones de pesos, representando el 11% de los ingresos por impuestos. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es el segundo más importante para todas las entidades (después del impuesto a la nómina)”.