Cabildo de Cuernavaca autoriza ejercer recursos del 2022

Ante la contingencia sanitaria provocada por la suspensión de empresa que encarga de recolectar los desechos sanitarios, en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca se autorizó ejercer de manera inmediata los recursos de pago anticipado por concepto de servicios públicos municipales y recolección de basura del ejercicio fiscal 2022.

Estos recursos fueron recaudados durante el ejercicio fiscal 2021, y se destinarán para hacer frente a la contingencia ambiental y de salud que se presenta en el municipio de Cuernavaca.

Por lo que el acuerdo SO/AC-XXX/XXX-XII-2021 se instruye al tesorero municipal para que de “manera inmediata” realice las estrategias financieras necesarias para hacer frente al pago del adeudo que ha traído como consecuencia una contingencia ambiental en la capital del estado, e incluso ejercer los recursos de pago anticipado por concepto de servicios públicos municipales y recolección de basura del ejercicio fiscal 2022, única y exclusivamente hasta el monto necesario para hacer frente al pago del adeudos.

Asimismo, se instruyó que el acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal, y que se la publicación enviada este mismo 23 de diciembre del año en curso, para que no se argumente que por no estar publicado no tiene validez el acuerdo.

Argumentaron que el Ayuntamiento de Cuernavaca atraviesa una complicada situación financiera, misma que ha sido provocada por la pandemia generando una recesión económica.

Refieren en el acuerdo que derivada de la grave situación financiera por la que atraviesa la administración del alcalde Antonio Villalobos, se tiene una deuda con la persona moral “KS Compañía Ambiental” S.A e C.V. que otorga el servicio de recolección, descarga y operación del Centro de Transferencia de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Cuernavaca, y hasta la fecha se le adeuda la cantidad de $ 38,586,553.95 pesos.

De la misma manera a la persona moral denominada “Trideza, cuidando el medio ambiente” con fecha 21 de diciembre de 2021, notificó el secretario de desarrollo sustentable y servicios públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca que debido al adeudo que se tiene por la cantidad de $5,816,049.75 por lo que a partir del 21 de diciembre no estaban en condiciones de recibir y disponer los residuos sólidos de la capital del estado.

Comentaron que esta situación ha generado una continencia ambiental en la ciudad de Cuernavaca, por lo que puede empeorar la situación, y por lo que tomaron este acuerdo.