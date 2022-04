Buscan aumentar diputaciones en Morelos

Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya trabajan en una propuesta de reforma político electoral en la que plantearán por lo pronto que el Congreso local regrese a tener 18 distritos de mayoría en lugar de los 12 que en la legislatura pasada y ahora han sido ocupados por diputados.

El coordinador del grupo parlamentario tricolor, Eliasib Polanco Saldívar, precisó que el equipo de trabajo priísta está integrado por exlegisladores locales, federales y abogados, quienes trabajan en la construcción de una propuesta de Reforma Político Electoral que contempla una nueva redistritación para el estado de Morelos.

Explicó que el argumento para plantear el reconocimiento de 18 distritos de mayoría es conseguir una mayor representación en todo el estado y por consiguiente una mejor gobernabilidad.

“Con la ley actual hay municipios donde el alcalde no tiene regidores afines a él dentro de sus cabildos; o en el caso del Congreso del estado, que para votaciones importantes requiere una mayoría de 14 votos, tan sólo con reunir siete voluntades ya no se avanza; además que hay distritos donde el territorio es muy amplio y el representante no puede estar en todos lados”, precisó Eliasib Polanco Saldívar.

El coordinador de la bancada priísta precisó que la propuesta de reforma aún no está concluida y que llevará todavía varios meses para que sea presentada.

La última redistritación del INE fue en el año 2017 y se aprobó "al vapor" porque estaba en puerta la elección del año 2018.