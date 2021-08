Brigada pide 'conductor designado' para vacunación

Después de que un joven perdiera el control de su auto al interior del Campus Chamilpa al desmayarse tras haber sido vacunado contra Covid-19, integrantes de la Brigada Correcaminos optaron por solicitar un conductor “designado” a fin de que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir; el 3er Regimiento ubicado en la avenida Emiliano Zapata en donde se ubica uno de los dos módulos con ingreso vehicular fueron colocados letreros con la advertencia de que los conductores no serían inmunizados.

“El chofer no se vacuna”, dicen los letreros afuera de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en donde se lleva a cabo la jornada de vacunación en jóvenes de 18 a 29 años de edad del municipio de Cuernavaca, y es que la mañana de martes en el módulo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), un joven se desmayó y chocó su auto contra otro que permanecía estacionado.

En torno a esto el Coordinador del Programa Nacional de Vacunación Miguel Ángel Van Dick Puga, refirió que “se le vacunó al joven y el grupo que iba en su auto con el motor apagado, todo bien, se le manda a observación y por alguna razón tenía el motor encendido, se desvanece súbitamente y acelera y se impacta contra otro vehículo”.

El joven fue trasladado al Hospital General “Dr. José G. Parres” en donde se reporta con lesiones no graves, el resultado solo daños materiales.

Seguridad Jóvenes se accidentan tras recibir vacuna en la UAEM

Desmayo no fue a causa de la vacuna

“Definitivamente no es atribuible a la vacuna, son cuestiones propias del joven como puede ser hipoglucemia prolongada tomando en cuenta que pudo no haber traído alimento o incluso una reacción psicológica a muchos nos da miedo la sangre, las inyecciones, nos tensa mucho, pero no hay reporte de que haya estado ligado a la vacuna.

En un solo día la Brigada Correcaminos aplicaron más de 19 mil dosis contra Covid-19 en jóvenes de 18 a 29 años de edad en el municipio de Cuernavaca, dijo el Coordinador por lo que espera sea esta misma cantidad de participación diaria pues se tiene estimado 70 mil dosis de Pfizer.

Reconoció que el primer día lo que retrasó la jornada en los seis módulos instalados en Cuernavaca, fueron las personas que llegaban de otros municipios o que están como rezagados y que fueron rechazados, en muchos de los casos las personas reaccionaron de manera agresiva pero la mayoría accedieron a retirarse.