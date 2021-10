Boquete de 800 millones de pesos en las finanzas estatales

Para cerrar el año, el estado de Morelos necesita el rescate de la Federación de al menos 800 millones de pesos, que es el tamaño del “boquete económico”, y así cumplir con todos los pendientes, como los jubilados del Tribunal Superior de Justicia, el magisterio, organismos autónomos y el pago de aguinaldos.

En el caso del Ejecutivo estatal, los compromisos con sus trabajadores y proveedores están garantizados, dijo la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas Merino.

Desde 2019 el Ejecutivo morelense enfrenta una fuerte presión financiera, explicó la funcionaria y aseguró que se ha informado al respecto a la Federación para que pueda respaldar a Morelos con recursos extraordinarios.

Indicó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha hecho las gestiones, de tal forma que no duda en que la respuesta llegará y será favorable.

Boggio Tomazas explicó que desde que asumió el cargo ha recibido peticiones y solicitudes de ampliaciones presupuestales, incluso previo al proceso electoral la más fuerte fue la del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

"(Y ahora) tenemos de aguinaldos para fin de año, de organismos autónomos o del Poder Judicial, por ejemplo, que nos pide una ampliación de 134 millones de pesos; el Impepac pide 20 millones, o la Ceagua que ya tiene obras comprometidas, todo ese tipo de recursos que se obtienen a través de gestiones a nivel Federación nos compromete porque no lo tenemos presupuestado”, explicó.

En su opinión, la petición que se hizo desde el año pasado “va por buen camino” pero la presión financiera que se tiene en este momento de alguna manera, y que se ha reportado a la Federación, es de un aproximado de 800 millones de pesos.

“¿Para qué vamos a usar estos 800 millones? Tenemos presiones de aguinaldos y algunos otros de convenios que de último momento surgen y no se tienen presupuestados pero se tienen que cumplir. Las presiones que más tengo detectadas son esas y estamos teniendo avance en la Secretaría (de Hacienda) federal para ver los de un recurso extraordinario, y también haciendo el ejercicio de austeridad en las dependencias para revisar qué proyectos ya se realizaron y los que no se llevaron a cabo recortarlos y así poder salir a un cierre de ejercicio sano y no llevarnos arrastrando para el ejercicio del año siguiente", detalló.

Incluso propuso algo que no les gustó mucho a los diputados, que era el recorte del presupuesto al Congreso local y así poder subsanar las peticiones de ampliaciones presupuestales.

A pesar de toda esta exigencia de recursos de dependencias y organismos para el cierre del año, Mónica Boggio consideró que el gobierno de Blanco Bravo desde el comienzo aplicó medidas de austeridad y eso ha servido para evitar que la crisis sea más grande.