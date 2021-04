Bolsas Luna ofrece productos hechos por internos del CERESO

Claudia García es una mujer que no conoce las barreras, con trabajo y dedicación ha logrado salir adelante a cualquier situación adversa; esa determinación la llevó desde hace dos años a crear su propio negocio “Bolsas Luna”, que de único tiene muchas cosas pero en especial el ofrecer productos hechos por internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos.

Por un tema personal comenzó a asistir frecuentemente al penal, ahí vio la oportunidad de invertir en las actividades laborales que se efectúan entre los internos, mismas que se brindan con el fin de facilitar la reinserción social, pudiendo así ayudarse económicamente pero también a los fabricantes; fue así como comenzó a establecer su propio negocio.

“Fue ahí donde me di cuenta que ellos lo trabajan, lo hacen y entonces hubo la posibilidad. Yo llevó el material, broches, la cinta, el forro, la vinipiel y ellos lo trabajan y les pagó la mano de obra. Las bolsas son hechas de material de toquilla y cinta monterrey, es su diseño, ahora están metiendo diseños forrados, mochilas, monederos, de ahí nació el invertir en las bolsas”.

En su búsqueda por tener un sitio de venta establecido, llegó a Verde Bazar -un espacio en el centro de Cuernavaca para que productores locales expongan y vendan sus creaciones, logrando que la comunidad los conozca-, se ubica específicamente en el edificio Bellavista, frente al Jardín Juárez. Además, Claudia García oferta sus bolsas en diferentes tianguis.

Sin embargo, por la pandemia de Covid-19 y al cerrar por cerca de seis meses Verde Bazar optó por ofrecer sus bolsas de toquilla y cinta monterrey en redes sociales, con familiares, amigos y conocidos aunque las ventas solo pudieron alcanzar un 50 por ciento, en días buenos. Ante ello, decidió no quedarse con los brazos cruzados y tener otra fuente de trabajo, como lo es hacer guardias en el Mercado Adolfo López Mateos, su labor es dar gel antibacterial a las personas que ingresen al centro comercial, “es con eso que me mantenía, con las bolsas y eso, sigo con las guardias porque ya son fijas”.

Los productos de “Bolsas Luna” son hechos por internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, esto ocasionó que al tener muy bajas ventas no pudiera invertir y seguir comprando, lo que, aseguró, también les afectó a los fabricantes porque cada semana le ofrecían su mercancía, “pero no puede uno traer porque no puede tener uno guardada la mercancía sin venta y ahorita hemos estado saliendo adelante, hemos estado trayendo cosas nuevas, incluso metiendo otro tipo de cosas como portaretrato, tortilleros, son cosas nuevas que voy metiendo, son productos que hacen allá”.

La emprendedora intentó acceder a uno de los apoyos económicos que se estuvieron publicitando por las autoridades estatales, para sacar a flote “Bolsas Luna”, pero nunca se concreto, “jamás tuve una respuesta, hoy me mantengo con las ventas de Verde Bazar y en línea, así como por las guardias”.

Antes de la pandemia, Claudia García afirmó que la venta de bolsas fluía bastante bien, si bien tenía días bueno y malos, a seguido adelante, con perseverancia y decisión.

Verde Bazar, en un primer momento, cerró sus puertas en el mes de abril del año pasado, abriendo entre octubre y noviembre para volver a bajar sus cortinas en diciembre tras retroceder Morelos a color rojo en el semáforo epidemiológico; hace apenas mes y medio volvieron a abrir, a lo que Claudia García manifestó confía poco a poco la clientiela vaya aumentando; indicando se necesita mayor publicidad, que la gente sepa ya han abierto y están listos para recibirlos con productos artesanales y con muy buena calidad.

Claudia García invitó a los cuernavacenses y visitantes adquirir los productos de antes, como bolsas de toquilla y cinta monterrey, que duran muchos años, tienen calidad y garantía. Las bolsas de cinta de toquilla y cinta monterrey son forradas también, llevan vinipiel y otro tipo de broches, “ya no es una bolsa de mandado como tal, ahora ya esta más personalizada”.

“Bolsas Luna” ofrece bolsas, portaretratos y llaveros mexicanos. Las bolsas tienen un costo desde cien, 250 hasta 300 pesos son lavables y llegan a aguantar hasta 15 y 20 kilos de peso; hay de mandado, loncheras, piñateras, mochilas, entre otros, para todos los gustos.

Verde Bazar se ubica en el dificio Bellavista, frente al Jardín Juárez en Cuernavaca, jueves, viernes y sábado de 9 a 18 horas. En Facebook se encuentra como “Bolsas Luna”.