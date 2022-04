Becerra y Paredes responden a las amenazas

Los dos aludidos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo como los responsables de actuar bajo consigna del exgobernador Graco Ramírez para tratar de enjuiciarlo, mencionaron que en lugar de hablar el mandatario se someta en verdad al escrutinio de la ley.

Por un lado, Enrique Paredes, el abogado penalista, celebró que públicamente acepte ser investigado para cuando llegue el momento no se quede sólo en discurso y Gerardo Becerra Chávez de Ita dijo que en lugar de debatir mediáticamente, el exfutbolista deberá enfrentar a la ley aunque se burle de ella.

Luego del respaldo que recibiera del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera de este 20 de abril, los dos, cuestionados por separado, consideraron que es normal porque el Presidente no tiene la información completa de lo que pasa en Morelos y cuando se dé cuenta esperan no sea demasiado tarde para deslindarse de Blanco y de sus cómplices que están saqueando a Morelos.

Enrique Paredes destacó: “Celebro que el gobernador del estado se acoja a la investigación formal que está pidiendo la Fiscalía Anticorrupción a través de los juicios de procedencia, esto no es una cuestión de obsesión personal sino de justicia, nadie puede estar por encima de la ley”.

Asimismo, resaltó el abogado, que en sus declaraciones Cuauhtémoc Blanco ha confirmado que las investigaciones que se ventilaron por parte de la Fiscalía Anticorrupción son ciertas, “si tiene cuentas en dólares en EU, si tiene dinero que está depositado en su cuenta y este dinero que está ingresando a sus cuentas no corresponde con el dinero que recibe como gobernador”.

“Aunque logró una carrera exitosa como futbolista, toda su fortuna la debió haber declarado y eso es además un delito y como tal se debe castigar y no debe haber impunidad para nadie, menos para los gobernantes”. Sobre la advertencia del mandatario, dijo que no teme por su seguridad “pero si me llega a pasar algo el culpable es Cuauhtémoc Blanco Bravo, no hay otro”.

Mientras Gerardo Becerra Chávez de Ita evitó adelantar alguna acción por los señalamientos que le hizo el gobernador.

Advirtió que la semana entrante habrá de convocar a conferencia pública para dar a conocer otros pormenores de los abusos del actual mandatario morelense, por eso en lugar de debatir mediáticamente con quién no está en el uso de su razonamiento, lo enfrentará ante la instancia correspondiente: “Es una absoluta mentira lo que dijo de mí y ante sus amenazas públicas vamos a responder jurídicamente”, finalizó.