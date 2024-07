Becas desde preescolar: AMLO anuncia apoyo educativo para todos los niveles

Durante su última visita a Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los estudiantes de todos los niveles educativos recibirán becas a partir del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, quien implementará becas desde preescolar para apoyar a que todos tengan acceso a la educación.

En su tercer y último punto de la gira, AMLO estuvo en Tlaltizapán, donde visitó la Universidad del Bienestar y dio a conocer los avances que han tenido con la implementación de estos centros educativos en todo el país.

“No es que uno esté en contra de la universidad privada, porque quien puede pagar una colegiatura está bien, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública y de calidad en todos los niveles educativos, ese es el ideal”.

Señaló además que se busca que los estudiantes ya no sean rechazados de ningún espacio, como ocurría antes, y ejemplificó el caso de las y los estudiantes de salud, para lo cual dijo que de las 200 Universidades del Bienestar, 80 serán de medicina.

Local AMLO en Morelos | El presidente recorre obras en Cuernavaca; viaja a Tlaquiltenango





Informó que, en el caso de Tlaltizapán, donde poco más de mil 100 estudiantes reciben una beca cada mes, de más de 2 mil pesos, para apoyarse con sus estudios.

Esta situación, dijo, será ampliada con Sheinbaum Pardo, con la implementación de más programas de apoyo a las y los estudiantes.

Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió con las y los habitantes del sur del estado de Morelos para continuar con la llamada “cuarta transformación”, poniendo como ejes centrales diversos rubros, entre ellos el de la educación.

Vamos a seguir con la cuarta transformación, no va a haber marcha atrás, no va a haber más corrupción, no van a regresar los privilegios y seguiremos gobernando con el principio de por el bien de todos, primero los pobres.

Recordó que fue en la preparatoria donde inició su lucha social con el movimiento de los “Rechazados”, quienes no fueron aceptados en el CCH.

A partir de ahí, dijo que comenzó a preguntarse por qué se daba esa situación, por lo cual indicó que desde los niveles más básicos hasta el último, se implementarán medidas para que puedan seguir su educación.

Particularmente para mí, la educación es el origen de la lucha social en mi caso.

El presidente López Obrador se despidió en su última gira por Morelos como mandatario federal, luego de haber estado en Tlaquiltenango, donde entregó la rehabilitación de la parroquia de Santo Domingo, y en Cuernavaca, donde observó los avances para dar utilidad al “Puente Sin Fin”.