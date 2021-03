Balnearios morelenses garantizan seguridad sanitaria

La Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos (APABAM) garantizó la seguridad sanitaria a sus visitantes durante las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, el representante de la asociación, Mario García Ordoñez, señaló que no será lo mismo si acuden a ríos, canales, pozas de agua y demás sitios naturales, pues no existe control ni se pueden cumplir los protocolos sanitarios.

En el estado existen 44 balnearios en total; de ellos, 34 están afiliados a la APABAM y sólo el de Apotla está cerrado pues tras el temblor registrado en el mes de septiembre del año 2017 sufrió severas afectaciones y ya no abrió sus puertas al público, "pero todos los demás, insistió, García Ordoñez, con mucho esfuerzo y responsabilidad con sus trabajadores y con los visitantes, siguen trabajando, en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19".

Ahora, que esta semana Morelos pasará al semáforo epidemiológico amarillo los balnearios podrán incrementar su capacidad de afluencia de visitantes de 25 a 50 por ciento, por lo que, de acuerdo con García Ordoñez, están listos para atender con responsabilidad y seguridad a los turistas, pues junto con su personal se han estado capacitando y aún habiendo estado cerrados, por el mantenimiento permanente que tenían que dar a sus instalaciones, se cumplían todos los protocolos ordenados por las autoridades de salud.

Expuso Mario García que hasta hace unas semanas en que podrían recibir a un 25 por ciento de visitantes del total de la capacidad de sus balnearios, en promedio sólo llegaron a tener un 12 por ciento, lo que señaló es un poco, pero es un aliciente y sirve de apoyo para poder seguir manteniendo la plantilla laboral elemental de por lo menos 3 mil quinientos empleos y pagar algunas de las deudas que se tienen.

Con el semáforo el amarillo y no sin dejar de reconocer el riesgo de que pudiera darse un rebrote de la pandemia si la ciudadanía y los visitantes no actúan con responsabilidad, García Ordoñez recalcó que los empresarios balnearitas muy conscientes de ello, están cumpliendo con todas las normas sanitarias ordenadas y que son supervisadas contantemente por las autoridades del sector salud, por lo que al ser espacios abiertos, bien sanitizados, no hay ningún riesgo de contagio, por lo que invitaron a los turistas a visitarlos, con la seguridad de que su salud será bien cuidada, para que no se expongan acudiendo a otros lugares donde no hay ningún control ni medida sanitaria que se pueda hacer cumplir al ser espacios abiertos al público en general.