Balneario Santa Isabel recibe el distintivo Orgullo Morelos

Entregan reconocimientos a fundadores, administrativos y socios del Balneario Ejidal Santa Isabel y el distintivo “Orgullo Morelos” durante la celebración del 35 aniversario, en emotiva celebración donde se recordó la importante transformación de las llamadas “pozas” en lo que ahora es el más importante balneario Ejidal.

Para Víctor Castro Serrano, presidente del Consejo de Administración del Balneario Ejidal de Santa Isabel, este balneario nació en 1986, fecha histórica de la fundación del balneario “Bonifacio García” y que tomo el nombre de “Santa Isabel” en honor a un manantial que está en el lado Sur, que fue desapareciendo poco a poco y que gracias a Dios, en el sismo del 2017 cuando hubo tantas desgracia en el estado, a nosotros nos benefició, porque este manantial volvió a nacer.

En el marco de emotiva ceremonia donde se reconoció no solo a los trabajadores con más de 5 años de servicio, a los socios fundadores, entregando la presea a sus familillas en el caso de lo que ya no están y a los socios activos a los que se reconoce que en los últimos 10 años le apostaron al crecimiento y la inversión para constituirlo como la empresa ejidal que es ahora, con una gran variedad de servicios, situación que no ha sido fácil, especialmente durante el 2020 y 2021 por las restricciones de la pandemia.

“Los cambios en las administraciones han permitido una nueva y renovada imagen, con diferentes proyectos a nivel Estatal, y se ven reflejados en el crecimiento de las instalaciones del balneario Santa Isabel, que representa el sueño de sus fundadores y ahora de sus descendientes quiénes tras años de esfuerzo festejamos 35 años de fundación y 10 años de pertenecer a la naturaleza en familia”.

En representación del Gobernador, José Luis Galindo Cortez, Secretario de Desarrollo Sustentable (SDS) hizo un público reconocimiento a los que integran el Balneario Santa Isabel por el trabajo en la protección del medio ambiente.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Y a nombre de Ana Cecilia Rodríguez la Secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, el Director de general programa estatal “Orgullo Morelos” Karl Ayala Ruiz, en su intervención, manifestó que se valora mucho este espacio y el esfuerzo, la generación de empleos, la generación y conservación de las fuentes de trabajo y el apoyo de los trabajadores en estos 35 años extraordinarios.

“Tenemos que valorar y reconocer, es un sentimiento de orgullo, así como Morelos crea Sentimientos de la Nación, nosotros estamos creando a través del trabajo con el Gobernador del Estado este sentimiento de orgullo de identidad, está diversidad, este trabajo esta generación de empleos y sobre todo poner en alto al Estado de Morelos y a nuestro país, así como lo hace el talento humano dijo en reconocimiento del chef internacional, Toni Castillo de Ticumán quien manifestó su interés en compartir su experiencia”.

Y agregó “En éste sentido a nombre de la Secretaría del Trabajo, entregó el distintivo Orgullo Morelos al Balneario Santa Isabel, por esta gran trayectoria” dijo al hacer la entrega a Víctor Castro, Marta Pizaña y Nancy Gómez de la directiva del consejo de administración y que cita; La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, reconoce al balneario Santa Isabel, por ser una empresa ORGULLO MORELOS, que cuenta con el respaldo institucional y valor gracias al talento, constancia, calidad y compromiso por los valores identidad y el trabajo. Cuernavaca Morelos Diciembre 3 del 2021.

Nancy Gómez, habló de los retos que implica seguir ampliado los servicios, dijo al anunciar que pronto contará con servicios de Temascal y Spa para ofrecer a visitantes del estado de Morelos y de otros puntos del país que los visitan.





