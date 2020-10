Bajo, nivel del agua en la laguna de Coatetelco

El nivel del agua en la laguna de Coatetelco sigue sin recuperarse, debido a que el temporal ha sido escaso y los escurrimientos insuficientes, informó Abel Galicia Santana, presidente del Comité de Pescadores de los lagos Coatetelco y Rodeo.

Prevén que si el nivel del agua no se recupera, la producción de tilapia pueda verse afectada no solo por la falta de siembra sino la falta de agua, advirtió el representante de los 60 pescadores que sobreviven de la producción que hay en estos dos afluentes.

Aunque las autoridades municipales haya dicho que la laguna ésta a un 60 por ciento, para Abel Galicia, el nivel es el mismo que se tenía en mayo: “las lluvias estuvieron muy escasa y no hubo escurrimientos suficientes, dijo. "Aquí venimos a limpiar hasta el mes de junio, y no se ha registrado aumento, está casi en las mismas", y es que las lluvias no fueron copiosas, apenas para los que sembraron para que puedan cosechar, pero no hubo agua suficiente para la recuperación y esto ya es por segundo año consecutivo.

Esta situación les puede afectar, porque el año pasado y este año no hubo buen temporal "y para el periodo de estiaje se va a recrudecer, se va a reducir el espejo de agua y se van a ir secando las orillas; esto va a afectar la producción de la mojarra”

“La laguna sufre mucho, no tiene ríos, ni arroyo que las alimenten, las entradas que tiene son solo los escurrimientos naturales de la cuenca, y solo lo que las lluvia les da” dijo al reconocer que en otros años se ha secado.

Problema que les pega a los palaperos y a los pescadores, ya que el panorama no es nada grato, ver como se seca y cuartea el piso. La situación con la del Rodeo, no es muy buena es una presa que ésta al 80% de su capacidad, y esta pro cerrar el ciclo, aunque el año pasado se prolongó, esperemos que este también y todavía pueda captarse agua, ya que de esta presa no solo dependen los pescadores, dependen varias tierras de cultivo y ganado.