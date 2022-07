Ayuntamiento de Zacatepec debe alrededor de 50 mdp en laudos

Solo en laudos laborales, el Municipio de Zacatepec arrastra una deuda de alrededor de 50 millones de pesos, además de deudas con proveedores por el pago de aguinaldos a los policías y sindicalizados, reconoció el presidente municipal José Luis Maya Torres en el séptimo mes de su administración.

Aunque reconoce que desde antes del 1 de enero, día en que asumió la presidencia municipal, ya conocía todas las necesidades del municipio, así como sus limitantes en cuanto al recurso, "lamentablemente estamos en números rojos con una deuda de 50 millones de pesos en laudo, laudos ejecutorios, pagos de convenios y a todo el persona que no se le liquidó conforme a derecho, lo que representa una deuda de casi 6 millones de pesos".

También destacó que tienen pendientes el pago de aguinaldos: “Agradezco a los trabajadores de Seguridad Pública, que no les hemos terminado de pagar ya que no dejaron etiquetado un recurso en caja para el pago de 6 millones de pesos en aguinaldos del 2021, de alguna manera nosotros no lo teníamos planeado, se han tenido que buscar alternativa a través de ingresos propios, porque no puedes ocupar recursos del fondo 4, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) o del FAIS, que los recursos para obras de infraestructura social".

Otro pasivo que les dejaron por 250 mil pesos son con los trabajadores sindicalizados, ya que no han podido solventar los gastos en la atención médica que se dispuso de un consultorio específico para el personal del Ayuntamiento.

Destacó que desde el 2020 el cabildo acordó pensionar a cinco trabajadores, a quienes se les quedó a deber el finiquito.

El alcalde también advirtió que se encontraron muchas irregularidades en la administración de la presidenta Olivia Ramírez Lamadrid, ya que hay números rojos, lo cuales la actual administración va solventando poco a poco con algunas estrategias como el consultorio médico y la dotación de medicamento gratuito para no pagar clínicas particulares.

"Lo único que nos aquejan fuertemente es lo que se le debe a Seguridad Pública y vamos cada semana dando a uno o dos trabajadores el aguinaldo que alcanza a cubrir el Ayuntamiento", dijo al advertir que espera que sean las autoridades del estado, así como de la Contraloría y Auditoría Superior, los que le exijan rendir cuenta a las autoridades que le antecedieron.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local