Ayuntamiento de Jojutla dona leche en fórmula a madres de familia

En Jojutla autoridades municipales y fundación Midas entregaron fórmula láctea "NAN 1" para bebés de cero a seis meses de edad, esto como parte del programa de Nutrición Infantil, en la sede del Ayuntamiento.

Fueron 80 madres de familia las que acudieron al Ayuntamiento de Jojutla para recibir una dotación especial de la fórmula láctea.

Al respecto la sindica municipal, Amada Martínez Morán, dio a conocer que con el apoyo del edil, Alan Martínez, se hizo una gestión con la Fundación Midas para hacer un convenio: "En esta ocasión gestionamos fórmula láctea de leche NAN1 para bebés de cero a seis meses de edad... hoy se hace la entrega totalmente gratuita a las familias beneficiadas. Son tres botes de leche para cada bebé", informó.

Martínez Morán destacó que el Ayuntamiento y el DIF promueven la lactancia materna: "Sabemos que dar o lactar a un bebé es de suma importancia para la salud del recién nacido, pero también hay que recordar que hay mamás que no pueden lactar a sus bebés porque no tienen leche o porque no es suficiente".

Y agregó: "En este programa se beneficiaron a 80 bebés que por alguna situación no estén siendo amamantados y requieren de este apoyo para el sano desarrollo".