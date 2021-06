Ayuntamiento de Jiutepec insta a padres de familia llevar a sus hijos a vacunar contra el sarampión

Autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec llaman a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunar en los Centros de Salud, no descuidar el esquema, esto debido que han detectado baja afluencia.

Pedro Josué Salas Damián, director de salud pública de Jiutepec, llamó a la población acudir a los 12 centros de salud que se tiene en el municipio para que lleven a a niños de 1 a 4 años de edad para aplicarse la vacuna.

Ya que actualmente llevan cifras bajas de vacunación, la meta es la aplicación de 10 mil 800 dosis, y desde que empezó la campaña a la fecha solo se han aplicado 2 mil 800.

Indicó que esta campaña que corresponde a los Servicios de Salud en Morelos (SSM) se han intensificado acudiendo casa por casa, pero aún así están lejos de la meta.

La campaña nacional contra la Rubiola y Sarampión inicio el 19 de abril y concluye el 25 de junio.

No se explican que esté pasando, porque los padres de familia no acuden a vacunar a sus hijos, por lo hacen la invitación de no descuidar los esquemas de vacunación de los menores.

La vacuna se aplica en los 12 centros de salud de Jiutepec, de lunes a viernes.