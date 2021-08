Ayuntamiento de Cuautla despide a trabajadores para ahorrar

Luego de que trabajadores de confianza denunciaran despidos injustificados y otros adeudos de más de dos quincenas, el presidente municipal, Jesús Corona Damián dijo que esto forma parte de un proceso de fin de administración.

“A toda la gente que entró conmigo que es gente de confianza, prefiero mejor empezarlos a liquidar ahorita que todavía puedo a tenerles que quedar a deber sus quincenas”.

Dijo que agradece el apoyo que le brindaron en su administración, “pero saben que cuando se está por concluir los recursos ya no son los mismo, empieza a bajar la recaudación, por lo que no quiero quedarle mal a la gente que me ayudó y apoyó, pero así tiene que ser”.

El alcalde cuautlense informó en entrevista que durante su administración no adquirió deuda para Cuautla, además de que señaló que al contrario a otras administraciones, se ha limitado a trabajar con los recursos que llegan a través de gestiones y recursos adicionales o propios.

“Cerraremos con una administración sana, además de que todas las obras estarán concluidas antes del 31 de diciembre”. Asimismo informó que se está tratando de pagar a los trabajadores, “no hemos adquirido ningún crédito o préstamo. Hemos hecho mucho y creo que el que trabaja con honradez y transparencia le alcanza para más y así seguiremos”.

En cuanto a la deuda que tiene el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el edil dijo que es un tema que debe de ser abordado por el director general, ya que él no cuenta con esa información.

“Lo que sí puedo decir que es se realizan 44 obras durante este año en Cuautla, que se suman a la adquisición de camionetas para el SOAPSC, así como la ampliación del parque vehicular para recolección de basura, además de las obras que se realizan con recursos del Sistema Operador en diversas colonias, “estaremos entregando las obras antes del 31 de diciembre, para que dejemos todo bien hecho a la siguiente administración”.