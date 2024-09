Ayuntamiento busca combatir la deserción escolar en Jojutla

El alcalde de Jojutla, Alan Martínez García mencionó que el Ayuntamiento trabajará para combatir la deserción escolar en el municipio.

Dijo que en Jojutla tienen una población escolar de alrededor de 18 mil estudiantes de educación básica y manifestó que todas las escuelas están activas, aunque señaló que unas tienen más necesidades que otras.

"El municipio esta para atender el nuevo ciclo escolar... a veces pareciera fácil decir que las escuelas dependen de la Secretaría de Educación o del IEBEM, pero no podemos ser así, siempre hay una forma de coadyuvar".

El alcalde dio a conocer que este ciclo escolar el principal enemigo a vencer es la deserción, por lo que implementarán acciones para evitarlo.

"Hay algunos puntos en el municipio donde falta la regularización legal en el registro civil de los niños... no los tienen registrados, y el niño no va ni al kínder, ni a la primaria, porque no tienen para sacar un acta de nacimiento", comentó.

Y agregó: "Esas son barreras a vencer, para que los niños empiecen a estudiar o sigan estudiando, porque muchas veces es un asunto económico... de entrada con la primera infancia en las escuelitas".

"Nuestro enemigo vencer es el tema de la deserción escolar, la continuidad académica y lo vamos a lograr, no hay un solo camino, son muchos caminos, son muchas vertientes que pueden ayudarnos a solucionar las problemáticas y desgraciadamente la deserción escolar es problemática no de Jojutla es nacional", concluyó Martínez García.