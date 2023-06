Ayudantes municipales de Tlaltizapán demandan obras públicas

Ayudantes del municipio de Tlaltizapán acudieron al Ayuntamiento para exigir obras públicas para sus respectivas colonias. Señalaron que en año y medio de la administración del alcalde Gabriel Moreno Bruno, no atendieron ni una sola obra, lo que provocó drenajes colapsados y la falta de alumbrado público.

Los ayudantes municipales de por lo menos diez colonias se pusieron de acuerdo para buscar una respuesta a sus peticiones.

Decididos a no retirarse hasta que los atendieran, los ayudantes esperaron al director general de gobierno municipal en un extremo de la planta alta del Ayuntamiento.

Alejandra Avilés, ayudante de la colonia Carlos Pacheco, informó que metió documentos solicitando obras desde 2022: "Quiero saber, si este año va a ver obra pública para mi colonia o no va a haber para tener una respuesta a mis vecinos", dijo cansada de que los lleven con engaños y solo les den largas.

Por su parte, Irma Rodríguez, ayudante de la colonia Bonifacio García, también conocida como Alejandra dijo que no iba a pelear con el presidente, sino que sólo quería saber la respuesta a sus peticiones: "Hemos metido oficios desde el año pasado, y en noviembre metimos de nuevo y en febrero otros, y es la fecha que no han dado respuesta".

Para el ayudante de San Miguel 30, no le dieron respuesta desde 2022: "Ya ven como es la gente, piensa que no estamos trabajando, aquí me la paso casi toda la semana y más que nada ahorita queremos una obra en la comunidad, como todos, el año pasado no nos dejó nada, y si no va a hacer nada que lo diga de frente sin esconderse".