Avanza la operación de la termoeléctrica

Aunque no han firmado acuerdos referidos a la termoeléctrica, los ejidatarios revisan filtros para poder ser beneficiados con la operación del proyecto, señalan a Rogelio Plascencia Barreto, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco).

Luego, de qué se realizarán dos asambleas de consejo con los integrantes de Asurco, donde se abordarán las propuestas que hace el gobierno federal y analizará lo referente a la puesta en marcha de la termoeléctrica, la entrevista indicará hasta la fecha se sigue analizando su posible puesta en marcha, pues este es un proyecto que aún sigue causando mucha controversia entre la población.

“Estamos tratando de analizar el tema para llevarnos a lo que es la asamblea general, nosotros ya como consejo no queremos desestabilizar nada, por el momento estamos en pláticas, en acuerdos pero por el momento no hay ni un solo convenio como tal con el gobierno federal tenemos mucho avance a comparación de quienes nos antecedieron quienes quizás no tuvieron el tiempo de sentarse a platicar con las autoridades pero hoy la situación es distinta ”.

El presidente de Asurco recalcó que hasta la fecha no tiene ningún permiso firmado con las autoridades, sin embargo lo que buscan es que sean los ejidatarios los que pueden salir beneficiados.

Plascencia Barreto dijo que Asurco tiene un consejo plural, el cual les tiene problemas a cabo platicas amigables.

"Yo les he dicho que yo a mí alguna vez cualquier revisión y cualquier juicio pero si necesito que todas las personas que me están señalando demuestren por qué lo están haciendo porque yo inicie las acciones correspondientes en contra de quienes están difamando".

El entrevistado indicado que si bien no han firmado nada buscan que en caso de que se llegue a un acuerdo sean los ejidatarios los más beneficiarios, por lo que se describe se tiene tres filtros para ellos siendo el primero el consejo directo y de vigilancia, el segunda asamblea general de delegados y la tercera llevar a cabo diversas decisiones a las asambleas de ejidos.

"No puedo dar una respuesta favorable ahorrada porque sería irresponsable de mi parte decir que ya está aceptado, estamos teniendo reuniones muy amables y cordiales con el gobierno federal".

