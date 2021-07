Autoridades garantizan seguridad de lanchas en Tequesquitengo

Miguel Ángel Olvera Torres, director de Protección Civil en Jojutla, en coordinación con la Capitanía de Puerto que es la autoridad que regula la navegación en la laguna de Tequesquitengo, dio a conocer que llevarán a cabo la revisión de las lanchas que prestan servicios turísticos en el mar de Morelos, tras el siniestro de este fin de semana durante el inicio del periodo vacacional.

El siniestro ocurrió en una lancha que arrojo seis personas con quemaduras “leves” por la playa El Bambú, en el lado poniente de la laguna. Los lesionados fueron trasladados por la ambulancia de la Cruz Roja y de Protección Civil y Bomberos de Jojutla a la sede de la Cruz Roja, donde se les atendieron las lesiones por quemadura, que trascendió se registraron en la propela del motor de esta lancha.

Rechazó que se tratara de una explosión, como se dijo, y aunque no acudió porque la emergencia no fue mayor, solo se acudió a apoyar a la Cruz Roja para el traslado de las personas que registraron quemaduras “leves”, de acuerdo al reporte de los paramédicos, por lo que no ameritaron hospitalización.

Olvera Torres señaló que con este incidente y el arranque del periodo de vacaciones de verano, es necesario llevar a cabo una revisión a las lanchas que dan servicios a los turistas, para que cuenten con todo el equipo de emergencia; independientemente de que el incidente no fue en Jojutla sino en Puente de Ixtla, por la zona donde ocurrió, se buscará que cuenten con todos los permisos y medidas de seguridad.

“Lo vamos a hacer esta misma semana, porque esto debe servir de experiencia y eso lo tenemos que hacer en coordinación con la Capitanía de Puertos, porque son los que reglamentan, es la autoridad que regula la navegación en este lago, pero es al municipio de Jojutla a quien le interesa que se den las garantías de seguridad para los trabajadores y visitantes".

También van a pedir que se cumplan con las medidas sanitarias, ya que eso es parte de la nueva normalidad, “eso es permanente y de cajón, pero no deben relajarse las medidas de seguridad y todas las lanchas deben contar con salvavidas, los chalecos, extinguidores en buenas condiciones, no hay que esperar a que ocurra una tragedia".