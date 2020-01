Autoridades estatales cancelan reunión con Antorchistas

Integrantes de Antorcha Campesina lamentaron la cerrazón mostrada por los funcionarios estatales para atender los diferentes problemas y solicitudes de las organizaciones y ciudadanos, Soledad Solís vocera del movimiento, afirmó que los titulares de las dependencias creen que con escuchar solucionan todo, y ante ese nivel de pensamiento nada se puede hacer.

Este jueves tenían programada una reunión con funcionarios estatales, sin embargo al llegar les avisaron que no habría ninguna reunión y que mejor regresarán a las dos de la tarde, tal vez a esa hora ya estaría alguien para atenderlos.

Venimos una comisión de compañeros solicitando varios apoyos, en especial para 400 deportistas entre niños y jóvenes que participarán en el encuentro nacional cada año en Puebla, y que van a representar a Morelos.

En este rubro explicó, Soledad Solís el compromiso de la administración estatal había sido colaborar con el transporte, "es una demanda inmediata porque el 01 de febrero comienza el evento, pero además sigue pendiente todo el pliego petitorio de Antorcha Campesina.

Como el hecho de la necesidad de apoyo a jóvenes de escasos recursos que acuden a Morelos con la intención de continuar con sus estudios a nivel superior en las instituciones de la entidad, el antorchismo se dio a la tarea de obtener recurso a nivel federal para la creación de un albergue estudiantil que permitirá a los provenientes de las partes más alejadas de la entidad o estados aledaños, tener un lugar en donde hospedarse a bajo costo.

Solís Córdova, dirigente de esa organización en la entidad, expresó que el recurso ya había sido emitido a las urnas del Ayuntamiento de Cuernavaca, sin embargo, no fue aplicado puesto que la administración retuvo el recurso desde el mes de septiembre, con la excusa de que el lugar de alojamiento no puede ser perteneciente a una asociación civil; a lo que la líder expresó “no estar en contra de que el sitio se encuentre a nombre del Ayuntamiento, siempre y cuando se ejecute la obra, y sea administrada por los jóvenes estudiantes”.

Consideraron preocupante que el gobierno estatal, no haya querido dar solución a pesar de la insistencia de Antorcha para mantener una mesa de trabajo con el gobernador, asimismo, informó buscarán dar seguimiento a demandas que tienen que ver con beneficio para productores, colonos, amas de casa, estudiantes, entre otros sectores.

“Estamos hablando de la regularización de colonias que fueron terrenos entregados por el instituto de Vivienda y que hablamos de un alrededor de 800 familias, la regularización de Patios de la Estación que quedó atorado en Desarrollo Sustentable del Estado, asimismo obras que tienen que ver con la construcción de escuelas, plazas de maestros, demandas de apoyo al campo y servicios básicos”, refirió.

Finalmente expuso que es lamentable la indiferencia y la actitud de poca preocupación por los problemas sociales de parte de la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco a pesar de la alarmante inseguridad que hay en Morelos; y es que "el problema no es escuchar, el mayor problema es que no resuelven y donde esta atoradas las cosas es precisamente en que se resuelvan las cosas, y ha pasado ya un año del gobierno estatal y no se ve nada claro el rumbo que vaya a tener el estado de Morelos pero si con mayor inseguridad y pobreza con un gobierno que poco se preocupa por resolver los problemas del estado.