Autoridades de Cuautla muestran desinterés por violencia de género

La falta de interés por parte de autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Jesús Corona Damián, ocasionó que la instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres y Niñas fuera cancelado.

Desde las 11:00 horas de este martes, integrantes de asociaciones civiles, encargados de oficinas, organizaciones, autoridades el electas y el Secretario de Gobierno del Estado, Pablo Ojeda Cárdenas, arribaron al teatro de la ciudad “Narciso Mendoza” para ser testigos de la instalación de este Sistema el cual busca hacer frente al problema de violencia hacia la mujer que existe en el estado.

Sin embargo, el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián no llegó al evento por lo cual el secretario de gobierno decidió cancelar la instalación.

“Nosotros teníamos como meta lograr que los ocho municipios en donde estaba declarada la Alerta de Violencia de Género pudieran instalar sus sistemas municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres y Niñas y pudieran establecer sus planes de trabajo”

Pero, por la falta de interés de la autoridad municipal no se logró que en Cuautla fuera instalado.

Ojeda Cárdenas dijo que a pesar de estos impedimentos, el gobierno del estado no claudicará y seguirá insistiendo y presionando a las autoridades municipales para que asuman está responsabilidad que es de suma importancia para el estado de Morelos.

Esto al reconocer que el fenómeno feminicida está presente en Morelos a pesar de que se llevan varios años con la Alerta de Violencia de Género, pero no sé podrá avanzar si todas las autoridades no ponen de su parte.

El secretario de gobierno lamentó que no haya interés por parte del presidente municipal de Cuautla y sus regidores y reconoció que la realidad que es que no se está visualizando por parte de las autoridades municipales el problema en la dimensión que tiene, “pero como Gobierno del Estado no vamos a renunciar y seguiremos insistiendo tanto con las autoridades actuales como entrantes para lograr que está agenda avance”.

La violencia en contra de la mujer sigue latente en Cuautla, reconoció el funcionario estatal, pero el problema es el desinterés de las autoridades municipales por lo que se complican las acciones a favor de prevenir y erradicar la violencia de género.