Ausentismo en el Congreso frena los trabajos legislativos

"El ausentismo y la falta de acuerdos es lo que frena la votación de las 36 leyes de Ingresos municipales 2021", aclaró el diputado José Luis Galindo Cortez, presidente provisional de la Mesa Directiva del Congreso local.

Han sido cuatro meses en que los 36 municipios del estado no cuentan con leyes de ingresos 2021 actualizadas, el legislador manifestó que no hay respuesta correcta sobre el porqué este tema continúa detenido, aunque sí reconoció la inasistencia de sus homólogos y la falta de acuerdos políticos son los puntos principales para no avanzar.

Sin embargo, aseveró que confía en que será hasta la siguiente sesión ordinaria cuando turnen al Pleno del Congreso local los dictámenes de leyes de Ingresos municipales.

Cabe mencionar que la sesión convocada para este jueves 8 de marzo, la primera regresando de vacaciones de Semana Santa, no pudo llevarse a cabo por falta de quórum al solo contar con la presencia de 10 de 20 diputadas y diputados locales.

Alejandra Flores Espinoza, Keila Celene Figueroa Evaristo, Ariadna Barrera Vázquez y Elsa Delia González Solórzano de Morena; Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Josefina Díaz Roca, PRD; Blanca Nieves Sánchez Arano, Nueva Alianza; Maricela Jiménez Armendáriz, Movimiento Ciudadano; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Humanista; y José Luis Galindo Cortez del PES, fueron las y el legislador presentes.