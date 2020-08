Ausente, la agenda legislativa

A 15 días de iniciar el tercer año constitucional de la actual legislatura, diputados locales han confirmado que hasta el momento, no cuentan con una agenda legislativa para su último año de gestión, pese a tener diversos nombramientos y temas pendientes.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), confirmó que actualmente no se han sostenido reuniones entre los mismos legisladores para plantear los lineamientos a seguir, toda vez que continúan en espera de retomar la sesión ordinaria de Pleno iniciada desde el pasado 15 de julio, clausurar el periodo ordinario y así dar trámite a los temas a desahogar.

“Todavía no nos hemos reunido, estamos esperando poder clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones para transitar en lo que sigue. Morena trae temas con el partido que si nos tiene un poquito desgastados y traemos mucho trabajo en las comunidades”, acentúo.

El año pasado ante la falta de acuerdos y conflictos políticos al interior del Congreso de Morelos, la agenda legislativa fue presentada sólo por 11 de 20 diputados, estableciendo como prioridad el aumento presupuestal a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaem), mismo que se concreto este año por el monto de 30 millones de pesos, lo que arrojó un total de 700 millones de pesos aunque todavía falta aprobar que el aumento sea constitucional.

De igual forma, la diputada Dalila Morales Sandoval, del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que si bien no se han reunido, la fracción parlamentaria panista tiene establecido ya un plan de trabajo en beneficio de la familia y la vida, así como a favor del medio ambiente, estando al día de hoy sus iniciativas vigentes en proceso de dictaminación, “las seguiremos impulsando hasta el último momento”.

Sin embargo, a nivel grupal con los 20 legisladores, sostuvo, no han efectuado ningún acercamiento, “no hemos generado una reunión total, si he coincido con algunos diputados, no con los 20 sentados en una mesa, pero quienes han coincido en la agenda para poder impujarla en beneficio de quienes vamos a seguir en Morelos”.

En sesión ordinaria de Pleno iniciada el día 28 de febrero del 2019, 10 diputadas locales presentaron el punto de acuerdo por el que propone la agenda legislativa para el periodo 2018- 2021, teniendo 5 principales ejes entre los grupos y fracciones parlamentarias: Seguridad y Justicia; Desarrollo Social; Desarrollo Económico Sostenible; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y Transparencia y Rendición de Cuentas, aunque a un año de terminar el periodo las iniciativas planteadas no han sido desahogadas ni presentadas en su totalidad.