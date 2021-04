Aumento en movilidad podría incrementar contagios: Salud

“Debido a que la movilidad aumentó por arriba del 60 por ciento permitido para el cambio de semáforo epidemiológico durante este fin de semana, las repercusiones y el impacto en el estado comenzarán a notarse en tres semanas, seguramente con mayores casos de infección por Covid-19, impacto a la economía y posiblemente con más muertes”, alertaron las autoridades de Salud, con respecto a los días de asueto, donde la presencia de personas en la calle fue muy alta.

El doctor Daniel Madrid comentó que, aunque no forma parte de este color de semáforo el tema sin duda es relevante; “hay una curva que especifica la referencia de la movilidad y que se puede deducir cómo aumenta. Se ha notado que la movilidad llegó al tope de 60 puntos, que es donde se mueve la población”.

De inmediato la advertencia es que la movilidad se debe evitar, porque si esta continúa creciendo seguramente va impactar en el semáforo epidemiológico; “si ocurre esto vendría aumento de casos de Covid, y de inmediato aumentarán los indicadores hospitalarios, de allí la recomendación sí estuvo en contacto con alguna persona o siente síntomas acudir con un médico de confianza”.

Los especialistas señalaron que en los mejores meses de movilidad en el estado que le hizo retroceder de amarillo al naranja y luego al rojo, la movilidad era de era de menos 40, cuando el limite era de menos 60; desafortunadamente, informaron, este fin de semana en positivo ocurrió que los porcentajes de movilidad llegaron hasta 60, “pero estamos seguros que dentro de dos semanas esta movilidad tendrá una repercusión en el número y en los contagios, y desafortunadamente en las defunciones, hemos relajado las medidas y las consecuencias se verán reflejadas”, sentenció el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú.

Lo anterior impactará, sin duda, el tema económico, y es que la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, señaló que la recuperación económica no se verá hasta en tanto el semáforo epidemiológico cambie a color verde; destacó que la captación de recursos por los días de asueto debido a la Semana Santa no fue muy positiva para todos los prestadores de servicios, pese a la elevada movilidad.

La funcionaria estatal comentó que, al primer trimestre de 2021, aun no hay datos oficiales con respecto al avance económico luego de una pandemia que ha estado afectando a todos los sectores; recordó que en el último bimestre se reconoció que hubo un repunte de 13 puntos porcentuales en cuanto a la reactivación económica. “Consideramos que en el último trimestre no va haber crecimiento porque recordemos que tuvimos un semáforo rojo, y hoy estamos espetando los datos oficiales del último trimestre de 2020 y de 2021, para poder determinar las cifras”.

Recordó que desde que inició la pandemia, Morelos se ha pasado la mayor parte del tiempo en semáforo rojo y naranja, “por lo tanto, no se puede hablar de un 100 por ciento de reactivación hasta estar en semáforo verde”.

Respecto a los números de las pasadas vacaciones de Semana Santa, señaló que los reportes preliminares indican que a prestadores de servicios no les fue tan bien. “Hay recuperación de empleos, pero no se verá en el crecimiento porque en semáforo naranja los aforos son restringidos al igual que los horarios, por eso, aunque en el color amarrillo aumentan los aforos y horarios extendidos con otras actividades esto no cambiara hasta cuando regrese el color verde”.

Aunque en Cuautla se logró una reactivación económica de 15 por ciento, según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turismo (Canaco-Servytur), la derrama económica comparada con años anteriores fue mínima.

De acuerdo con María Guadalupe Vázquez, presidenta de la Canaco-Servytur de la región, durante esta Semana Santa se tuvo una reactivación económica de tan solo un 15 por ciento.

Precisó que sí se tuvo el reporte del arribo de turismo a los municipios de la región oriente, pero, en su mayoría, llegaron a casas de descanso, sin salir de ellas sino únicamente para realizar compras o acudir a consumir a restaurantes.

"La mayoría de los visitantes si llegaron a la región, pero decidieron encerrarse en casas de descanso, y pocos salieron a restaurantes o hicieron uso de los hoteles, por eso la reactivación que tuvimos fue muy baja", puntualizó.

Mientras, en Zacatepec, a los comerciantes las vacaciones de Semana Santa no dejaron la derrama económica esperada, solo el comercio de alimentos tuvo un ligero repunte, aseguró el presidente de la delegación de la Canaco-Servytur de la zona sur, Fernando Gómez Leyva.