Aumentarán montos de becas y pensiones

Protestas contra alcaldes, gobernador y funcionarios del gobierno federal enmarcaron la novena gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Morelos, donde anunció incremento conforme a la inflación de los montos de pensiones para adultos mayores, a las becas para alumnos de educación básica, y a la par del salario mínimo para los apoyos que reciben los jóvenes; también adelantó la construcción de un nuevo centro de reinserción social en el estado para paliar la sobrepoblación superior al 20 por ciento que padecen las cárceles del estado y el fortalecimiento del programa nacional de reconstrucción.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador arribó la mañana del viernes a la sede de Universidad para el Bienestar Benito Juárez, en la colonia Bonifacio García, en Tlaltizapán, donde lo recibió un grupo de personas con una serie de demandas, trabajadores del Ayuntamiento y campesinos.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo arribó a la Universidad del Bienestar 20 minutos antes de las 12, y aguardó dentro de su vehículo por más de 10 minutos. Mientras en el exterior al medio día la gente sólo buscaba ver en qué dirección aparecería el jefe del Ejecutivo.

En el municipio de la zona Sur, López Obrador inauguró la primera Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Morelos; ahí, el jefe del Ejecutivo dijo que la obra evitará que más jóvenes sigan siendo rechazados en las universidades públicas.

Anunció que para 2021 habrá un aumento en el monto de la pensión para adultos mayores y también para las becas otorgadas a menores de educación básica, aumento que será acorde a la inflación del país y habrá un aumento de acuerdo al salario mínimo para jóvenes que reciben apoyos.

Mientras afuera diferentes grupos sociales se manifestaban para pedir solución a diversos problemas, López Obrador, rendía su acostumbrado informe. "Quieren regresar por sus fueros", dijo hacia los adversarios políticos del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGR) de Cuernavaca, López Obrador adelantó que respaldará al gobierno local para la construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social ya que el actual presenta serios problemas de sobre población.

"Hay una sobrepoblación de los penales y reclusión en el estado de Morelos de más del 20 por ciento y se debe atender no sólo por razones de seguridad sino también humanitarias; esta área tendrá 800 celdas y contará con las medidas de seguridad. Lo ideal es no tener cárceles sino convertir las cárceles en escuelas. Que no se olvide el pueblo de Morelos que yo no le voy a fallar, yo no le voy a fallar a México", cerró su mensaje en el segundo punto de su gira por el estado de Morelos.

Más tarde se dirigió al Palacio de Cortés, donde informó sobre los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Ahí, otros grupos de manifestantes lo esperaban: “Ahí están los del PAN y el PRI que siempre han querido desestabilizar a su gobierno", dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto a los inconformes.

En su turno López Obrador se dijo honrado de las manifestaciones que dan cuenta del avance de la Transformación de México; “hay ruido, pero estamos acostumbrados. Entre más me golpean y más gritan más digno me siento".

En el informe el Comisionado para la Reconstrucción en Morelos, David Cervantes Peredo, precisó que para 2021 estará concluido en su totalidad el programa, que, a la fecha, ha aplicado ocho mil 800 millones de pesos.

En el último punto de su gira, en Patios de la Estación, autoridades estatales y federales entregaron los primeros documentos con los que los habitantes después de 40 años podrán tramitar sus escrituras como parte de la regularización de la colonia; López Obrador se comprometió a regresar una vez que se hayan concluido la entrega de los 600 apoyos para mil familias que habitan ahí.

Con información de Katy Cárdenas l El Sol de Cuernavaca