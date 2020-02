Aumentarán derechos municipales

Luego de tres meses de discusión, denostaciones y parálisis legislativa, diputados locales y alcaldes acordaron mantener las leyes de Ingresos municipales 2019, pero con aumentos en las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) de 15 por ciento.

Luego de un tercer encuentro, ocho legisladores, así como alcaldes y representantes municipales de 25 ayuntamientos coincidieron en no volver a votar las Leyes de Ingresos que ya fueron objeto de análisis, sino modificarlas para no caer en un acto de inconstitucionalidad.

Pese a ello, el diputado Héctor Javier García Chávez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en recahzar que esta decisión generará un incremento en los impuestos, al contrario, resaltó permitirá tener mayores niveles de recaudación en los municipios, así como mejorar las condiciones de servicios e infraestructura básica.

Sostuvo existe voluntad política y coincidencias entre los legisladores, por lo cual el lunes tendrán una mesa técnica que afine el procedimiento, a efecto de que contar esta misma semana con los instrumentos técnicos, administrativos y constitucionales respectivos para aprobar la modificación de los presupuestos.

"Esperaríamos que si no al cien por ciento si en una medida en que no nos veamos tan afectados y no estamos pidiendo nuevos impuestos o incrementación de los mismos, sabemos que el 25 por ciento es inapelable", subrayó Adrián Cázares, presidente de la Junta de Gobierno del Idefomm.

Finalmente, aseguró con respaldo del Frente Progresista de Mujeres podrán autorizar los nuevos presupuestos, mismos que entregarán la próxima semana.