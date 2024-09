¿Aumentará la tarifa del transporte en Morelos?

Líderes de transporte público insisten en presionar a la administración del gobierno actual para que sea una realidad el ajuste a la tarifa mínima del transporte público colectivo, mediante un escrito dirigido al gobernador suplente, Samuel Sotelo Salgado. Así lo externó el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes.

Lo anterior al señalar que no se han retomado las mesas de diálogo con las autoridades del Ejecutivo estatal, a punto de cumplirse dos semanas del último encuentro.

“El lunes voy a presentar un escrito de inconformidad al gobernador interino porque estuvo en la mesa y dijo que las mesas van a continuar, pero fue una verdadera burla y ya no se ha convocado a ninguna reunión”, expresó.

Reiteró que, de no retomarse el diálogo, considerarían retomar las movilizaciones en calles con bloqueos e, incluso, paro de labores, y dijo que van a tratar de que sea con todas las líneas de rutas.

Además, manifestó que en el último encuentro se estableció que no sería necesario pedir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hacer el estudio de factibilidad ni llamar al gobierno entrante.

“La mesa de diálogo, yo creo que está rota, pero no han tenido la delicadeza de decirnos: ‘saben qué, ya no se van a llevar las mesas, ya será para la próxima’. Solo se rompieron así… Yo creo que ya estamos planteando que, si finalmente el gobierno no restablece los diálogos para que se le dé una tentativa de solución, hay posibilidades de nuevamente ir a las asambleas y volver a establecer un mecanismo”.

Señaló que no presionarán para que sea de 14 pesos el ajuste, sino que dijo que el Ejecutivo debe poner su propuesta.

“Para que no estén metiendo a la gente que forzosamente queremos 14 pesos, nosotros presentamos un estudio y les pedimos que nos dieran esto, pero somos pueblo y conscientes, y dijimos que en su mano está que hagan un ajuste”, puntualizó Rivera Jaimes.