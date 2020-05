Aumentan casos de dengue e influenza

En Morelos, la Covid-19 no es el único padecimiento que acecha a los ciudadanos, pues los pacientes con dengue e influenza se incrementan de manera alarmante. En la semana epidemiológica 19, la entidad sumó un nuevo deceso por influenza, registrando ya nueve defunciones de un total de 369 en todo el país.

El estado tiene un último reporte de 2 mil 340 casos de Enfermedades Tipo Influenza (ETI), e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de estas, 95 han sido confirmadas a infuenza, con un incremento de poco más del 4 por ciento de una semana a otra, por lo que este padecimiento sigue a la alza.

En cuanto a defunciones por influenza, Morelos se ubica en lugar número 18 de una lista encabezada por Jalisco, Sonora, Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato, cuyas cinco entidades suman el 37.7 por ciento del total nacional de decesos, de acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica del 14 de mayo. Con respecto a la lista de casos acumulados la entidad ocupa la posición número 26.

En la Semana Epidemiológica 19 de vigilancia en torno a los casos de dengue, Morelos reporta a 53 confirmados, 26 más comparados con el año pasado, que en este mismo periodo contabilizaba 27.

Aún cuando no se reporta ningun deceso, se han registrado ocho casos como Dengue No Grave, y 45 con Signo de Alarma; en 2019 la tasa de letalidad fue del 2.53 por cada cien mil habitantes y para este se encuentra en el creo por ciento, lo que significa que aún cuando existe incremento en más del doble no han sido mortales.

El municipio de Jojutla y Zacatepec acumulan la mayor tasa de incidencia con 8 y 4 casos respectivamente, seguido de Puente de Ixtla con 6 y Tlaquiltenango con 3, de acuerdo al mismo reporte.

Los Servicios de Salud de Morelos refieren que en el estado sólo se han identificado casos de dengue del serotipo 1 y 2, de los cuatro que circulan en el país.

A nivel nacional los casos de influenza y dengue se han dado en su mayoría en mujeres, con un 50 por ciento, contra el resto de hombres.