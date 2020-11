Atiende Antonio Villalobos audiencia en Atlacholoaya

Comerciantes de mercados municipales de la zona de El Vergel, así como ciudadanos de diversas colonias como el Universo, Centro, entre otras manifestaron su apoyo al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien está citado a las 12 del día para comparecer ante un Juez de Control en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya.

#ADestacar | Comerciantes de mercados municipales, así como ciudadanos de diversas colonias, manifestaron su apoyo al alcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos, quien llegó poco antes de las 11 am para comparecer

📹: @KatyMariana_https://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/3MNZWub3QX — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 27, 2020 #Ahora | En la Ciudad Judicial también llegó de manera discreta la ex diputada del PRD Hortencia "N", para participar en la Audiencia en la que fue solicitada para declarar respecto a diversas acusaciones por posibles desvíos de recursos

📹: @KatyMariana_https://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/Vy4Y0h7jvE — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 27, 2020 #Entérate | En calidad de “imputada” se registra Hortencia “N” en el filtro colocado en el acceso principal de la a Ciudad Judicial de Atlacholoaya; la ex legisladora lanza un saludo a la prensa que atenta espera afuera de los juzgados.

📹: @KatyMariana_https://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/Z2QGpLRu6B — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 27, 2020





Local Sabemos quién le ha hecho mal a esta tierra: Antonio Villallobos