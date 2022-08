Atención: Se aplicarán vacunas contra Covid-19 para mayores de 12 años en rezago

A partir de este lunes 1° de agosto continúa en Morelos la vacunación en la población rezagada de 12 años en adelante con el biológico Pfizer, informa la Brigada Correcaminos en el estado.

La vacunación inicia a las 9:00 horas y hasta agotar las dosis asignadas.

Las autoridades indicaron que las personas mayores de 18 años que recibieron primera dosis de AstraZeneca podrán completar su esquema de vacunación de segunda o refuerzo en su caso con el biológico Pfizer.

El proceso de vacunación en este sector de la población de 12 años en adelante y para completar esquemas de vacunación en personas mayores de 18 años con dosis de Pfizer, se realizará en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRc/MF) No. 1 en Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 en Zacatepec, el HGZ No. 7 en Cuautla, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 20 en Cuernavaca, UMF No. 23 en Civac, UMF No. 24 en Yecapixtla, UMF No. 8 en Villa de Ayala y en la UMF No 11 en Tlaquiltenango.

También, la vacunación se desarrollará en Plaza Averanda, Plaza Cuernavaca, Plaza Forum, Centro Integrador Chamilpa, y en las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE en Yautepec y Jojutla.

Además, se sumarán a este proceso de vacunación de personas rezagadas de 12 años en adelante y para completar esquemas de vacunación en personas mayores de 18 años en: Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo” en Cuautla, Hospital Militar Sedena en Cuernavaca, Centro de Salud Emiliano Zapata, Centro de Salud de Valle de Vázquez en Tlaquiltenango, Centro de Salud de Zacualpan, CEDIF Atlatlahucan, Centro de Salud de Anenecuilco en Villa de Ayala, Centro de Salud de Tehuixtla en Jojutla, Centro de Salud San Carlos (Los Arcos) en Yautepec, Hospital General de Temixco, Centro de Salud de Tlaltizapán, Centro de Salud de Alpuyeca y en el Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”.

Se debe presentar el expediente de vacunación impreso del menor de edad, el cual pueden obtener en la página de Internet MI VACUNA

Las personas de 12 años en adelante deben haber cumplido al menos 21 días de su última aplicación para poder recibir su segunda dosis de Pfizer. Mientras que para poder ser vacunado con el refuerzo de Pfizer en este grupo de edad, deben haber cumplido mínimo tres meses de su última vacuna.

Puntos de vacunación

Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRc/MF) No. 1 en Cuernavaca. Av. Plan de Ayala No. 1201.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZc/MF), No. 5 en Zacatepec, Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. Centro.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZc/MF), No. 7 en Cuautla, Camacho y Molina, No. 2, Esq. Tulipanes, Col. Centro.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20 en Cuernavaca, Blvd. Benito Juárez, No. 18, Col. Centro.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 en Jiutepec, Calle 40, S/N, Col. Civac.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24 en Yecapixtla, Km 12, carretera Yecapixtla, Agua Hedionda.

Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Villa de Ayala, Benito Juárez S/N, Centro.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11 en Tlaquiltenango, Av. Morelos No. 3 y Unidad Habitacional Fovissste, Col. Centro.

Plaza Averanda, carretera México-Acapulco, Km 87.5, Villas del Lago.

Plaza Cuernavaca, Av. Vicente Guerrero No. 110, Lomas de la Selva.

Plaza Forum, calle Jacarandas 103, Ricardo Flores Magón.

Centro Integrador Chamilpa, carretera federal Cuernavaca, Tepoztlán, Km 0+200.

Clínica de Medicina Familiar Yautepec, Paseo Tlahuica, No. 163.

Clínica de Medicina Familiar Jojutla, Nicolás Bravo No. 9, Col. Reforma.

Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo”, Intrépidos Asturias y Loberas 7, Centro de Cuautla.

Hospital Militar SEDENA, Av. Domingo Diez, S/N, Col. El Empleado.

Centro de Salud Emiliano Zapata, calle 5 de Mayo S/N, Col. Centro.

Centro de Salud Valle de Vázquez, Av. Morelos No. 281, Col. Presidentes.

Centro de Salud de Zacualpan, carretera Hueyapan-Amayucan, S/N.

CEDIF Atlatlahuacan, Av. Kilómetro 88 3

Centro de Salud Anenecuilco, Independencia 6.

Centro de Salud Tehuixtla, Ignacio Zaragoza No. 110, Centro.

Centro de Salud San Carlos (Los Arcos) Calle Belisario Domínguez No. 1 en Yautepec.

Hospital General de Temixco, Independencia 320, Rubén Jaramillo.

Centro de Salud de Tlaltizapán, Lerdo de Tejada No. 3

Centro de Salud de Alpuyeca, Mariano Matamoros, No. 31

Hospital General de Tetecala “Rodolfo Becerril de La Paz”, Av. Juárez S/N, El Charco.









