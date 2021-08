¡Atención! Las credenciales de elector 2019 y 2020 ya no son válidas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos llamó a las y los ciudadanos cuya Credencial para Votar tiene como años de vigencia el 2019 o 2020, para que soliciten su renovación cuanto antes, porque ya no les va a servir como medio de identificación.

Brenda Castrejón Hernández, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, informó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su artículo 156, fracción 5, que la Credencial para Votar tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de su expedición, por ello, todas traen el año en el que vencerán.





En este sentido, invitó a las y los ciudadanos que tengan una Credencial para Votar cuyo año de vigencia es del 2019 o 2020, a acudir a cualquier Módulo del INE para solicitar su renovación, ya que a partir del lunes 2 de agosto de 2021 dejaron de ser útiles como identificación oficial.

Indicó que con fecha de corte al 23 de julio de 2021, en el estado de Morelos están pendientes de renovación 10 mil 563 credenciales “2019”, y 41 mil 438 del “2020”. El año de vencimiento de la Credencial para Votar está señalado en la parte baja del anverso de ésta.

La funcionaria enfatizó que los Módulos del INE en la entidad atienden de lunes a viernes en los siguientes horarios: de 8 a.m. a 3 p.m. en los municipios de Coatetelco-Xoxocotla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tepalcingo, Yautepec, Yecapixtla y Xochitepec; de 8 a.m. a 8 p.m. en el municipio de Cuernavaca; y de 7 a.m. a 7 p.m. en el municipio de Cuautla.





Las personas deben acudir con cita previa (visitar la página de citas ) y atender el protocolo sanitario: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo, acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia, no tener contacto físico con el personal de Módulo, y respetar la sana distancia.

Para más información sobre el trámite de la credencial, los días y horarios de funcionamiento y los documentos que deben presentar, se puede consultar la página http://www.ine.mx/, la página de Facebook/INEMorelos, llamar al número telefónico 777 313 22 54 (Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos) o sin costo al 800 433 2000.