Atención a Víctimas contará con asesoría legal gratuita

A partir del mes de mayo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con la oficina de asesoría legal gratuita para el acompañamiento de las personas que lo necesiten; de acuerdo con Penélope Picazo Hernández, esto es un agregado más en la búsqueda de transparencia para el acompañamiento de las familias algo que no ocurría antes, incluso a la fecha se han duplicado los registros al haber aumentado la operatividad de la Comisión.

“Al momento hemos ampliado el registro de solicitudes de ayuda al doble, pero desafortunadamente también han aumentado el número de víctimas, pero podemos decir que hemos ampliado otras cosas de lo que antes abarcaba la Comisión de Victimas tratando de llegar cada vez más a otras víctimas”.

La funcionaria estatal, refirió que el aumento en el número de registros, han ido en aumento probablemente porque esa dependencia, ha venido actuando de una forma más ejecutiva, algo que probablemente antes no se hacía, porque además se está ampliando el tema de la asesoría jurídica, y las personas se están acercando más a la comisión, y no se hacía antes porque veían que era inoperativa.

Picazo Hernández, hizo mención que afortunadamente el ejecutivo liberó un recurso adicional y con ese dinero se está contratando a personal que auxilie a las víctimas en materia de asesoría jurídica “y decirle a la gente que, a partir del mes de mayo, la Comisión Ejecutiva va a tener a la unidad de asesoría jurídica, que creemos es la piedra angular del acompañamiento a las víctimas”.

Al momento casi se llega a los 600 registros de víctimas, pero en general hay al menos 3 mil víctimas que por alguna u otra manera no se han acercado. La Comisionada, recordó que en el caso de los feminicidios si puede haber reparación, pero debido a la falta de coordinación con la fiscalía no se ha podido lograr esto, muchas veces comienza cuando el MP que es el primer contacto con los hechos, no se le informa a la victima de sus derechos, y es el juez el que debe determinar de cuanto es la reparación; pero desde su llegada a esa instancia se han reparado a las familias por una cantidad de diez millones de pesos.