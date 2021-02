Asurco sigue sin brindar apoyo a sus agremiados

Agremiados de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) acusan que la asociación continúa sin brindar apoyo a los ejidos que la integran, además de que la directiva sigue sin hacer asambleas y transparentar información sobre lo que se hace con la administración.

Las inconformidades por parte de algunos usuarios de la asociación continúan, son ejidatarios de Cuautla, Ayala, Tepalcingo, Tlaltizapan y Tlaquiltenango, los que afirman que esta administración no ha cumplido con lo que al inicio de su periodo prometió, además de que la falta de trabajo de sus integrantes ha comenzado a afectar a los ejidos.

Aída Galicia Aguilar, suplente del presidente del Comisariado Ejidal de San Juan Ahuehueyo, Ayala, opinó que hasta la fecha el trabajo de los integrantes de la directiva de Asurco ha sido nulo, pues además de que no han realizado asambleas informativas tampoco se han concretado obras y acciones a favor de los ejidos, también esta administración ha sido de las que más problemas sociales han enfrentado, pero no han podido solucionar.

“Pedimos que el señor Rogelio Plascencia atienda el problema de la termoeléctrica porque no nos queremos quedar sin agua, hasta la fecha no hemos tenido ninguna reunión y no tuvimos ningún tipo de asamblea, ojalá pronto podamos tener respuesta por parte de los que en estos momentos dirigen Asurco".

La entrevistada señaló que piden que el presidente de Asurco, Rogelio Plascencia Barreto, tenga diálogo y acercamiento con los comisariados ejidales que forman parte de los usuarios.