Asurco se niega a entregar convenio con CFE

Ejidatarios de Ayala emplazan por segunda ocasión al presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), Rogelio Plasencia, a entregar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para utilizar agua de Petar para la termoeléctrica de Huexca, así como su nombramiento como presidente para poder entablar un diálogo el próximo miércoles.

Los ejidatarios señalaron que en más de dos ocasiones se le ha solicitado a Rogelio Plasencia los documentos para con ello tener una mesa de diálogo programada la semana pasada, a la cual el representante de Asurco acudió pero se negó a entregar los documentos y abandonó la reunión al acusar que no había una comisión de diálogo ni las condiciones para realizarla.

Ante la negativa del presidente del Asurco para entregar dichos documentos en aquella ocasión, se le solicitó de nueva cuenta que los entregara este lunes; sin embargo los ejidatarios avisaron que hasta la tarde de dicho día todavía no se entregaban los documentos, por lo que señalaron que de no recibirlos no se iniciaría con el diálogo que pidió el próximo miércoles 24 de febrero.