Aspirantes a la gubernatura festejan a Jojutla en su 150 aniversario

En los diferentes eventos realizados para celebrar el 150 aniversario de la "Ciudad de Jojutla de Juárez" acudieron varias personas de la vida política y social del estado, entre ellos los y las aspirantes a la gubernatura del estado de Morelos, así lo dio a conocer el edil del municipio, Juan Ángel Flores Bustamante, quien dijo: "soy amigo de todas y todos y no me voy a pelear con nadie".

Flores Bustamante agradeció la presencia de Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional, quien hizo la distinción de emitir un billete de loteria conmemorativo al 150 aniversario de la ciudad.

En la celebración de gala de la inauguración de la escultura del Ave Fénix, estuvo presente Lucy Meza y Ulises Bravo, dirigente del partido Morena.

También se les hizo la invitación a Rabindranath Salazar Solorio y a Rafael Reyes.

"No soy un hombre de conflictos, soy un hombre conciliador, un hombre que une. No voy a pelearme con ningún aspirante y no voy a caer en una situación de choque contra nadie, porque Morelos requiere a los líderes unidos y tenemos que entender eso", señaló Flores Bustamante.

"Jojutla no es un municipio de conflictos o de rencores, somos un municipio que une y como persona siempre voy a estar abierto a recibir a mis compañeros y compañeras, incluso a los aspirantes de otros partidos políticos", dijo el también aspirante a la gubernatura por Morena en Morelos.

Continúan las celebraciones en Jojutla

Flores Bustamante recordó que aún faltan actividades para celebrar el 150 aniversario de Jojutla, como la inauguración de la exposición fotográfica que va a montar Jesús Zavaleta Castro, y la sala de arte sacro en la iglesia de San Miguel Arcángel que está a cargo de Edgar Asad.

Entre las actividades que ya se realizaron destacó el Carnaval que reunió a más de 30 mil personas; la inauguración del Ave fénix que simboliza el resurgimiento de la ciudad, que fue devastada en el sismo del 2017; la escultura del Jojutlense Juan Antoni Tlaxcoapan, y la celebración de la historia del rock de los 60s.