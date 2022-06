Asamblea ratifica a Abraham Salazar como alcalde de Xoxocotla

En asamblea general en el municipio indígena de Xoxocotla, con seis mil 447 votos es como la población eligió de presidente municipal a Abraham Salazar Ángel, esto al aglutinarse la mayoría en el extremo izquierdo del presídium; en el extremo derecho estarían las personas en apoyo a Raúl Leal Montes, donde permanecieron unas 20 de personas que no ratificaron la intención del voto cuando se pidió que levantaran la mano a favor de este último.

Fue el sábado 11 de junio, a las 18:49 horas, que se llevó a cabo la asamblea general del municipio indígena de Xoxocotla en la Unidad Deportiva, donde el pueblo fue convocado para elegir quién se quedaba como presidente municipal para el periodo 2022-2024, esto con el objeto de que sea la asamblea como máxima autoridad quién resuelva el conflicto que hay al interior del cabildo y que tiene dividida a la población.

Cabe destacar que dicha asamblea que no fue suspendida pese a la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el recurso de impugnación que se interpuso en contra de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, el cual falló a favor de Salazar Ángel pero que una parte del cabildo y trabajadores se negaron a reconocerlo.

La asamblea fue presidida por la síndico Herrera Rivera y las y los regidores Hilda Quintana Villegas, Cristina Benítez Sánchez, Javier Sánchez Galindo y Enrique Longardo Peralta, y Abraham Salazar Ángel. De acuerdo al orden del día y de acuerdo al recuento de los asistentes, se dio a conocer un registro de seis mil 447 ciudadanos, quienes acreditaron su legal participación con la credencial de elector con fotografía, por lo que se declaró quórum legal y se explicó que el método de votación sería por pelotón.

El secretario municipal pidió a los presentes que estuvieran a favor de Abraham Salazar Ángel se fueran al extremo izquierdo de la cancha, misma que fue dividida con una cinta amarilla, por lo que gente se aglutinó en lado izquierdo del presidium y sacaron las cartulinas en apoyo al ya mencionado funcionario. Cuando pidieron que los que estuvieran a favor de Raúl Leal Montes se fuera del lado derecho del presídium, un aproximado de 20 personas lo hicieron.

Posteriormente se pidió que levantaran la mano los que estuvieran a favor de Abraham Salazar Ángel y la gente con marcado entusiasmo gritaba "ganamos"; al pedir que levantaran la mano las personas que estuvieran a favor de Raúl Leal Montes, éstos permaneció no lo hicieron, por lo que no se descarta que solo se haya tratado de observadores y se dio por clausurada la asamblea.

La breve sesión se prolongó con una nueva toma de protesta de parte de la síndico Irma Herrera Rivera. El alcalde ratificado en esta asamblea manifestó: “Decían que no había suplente cuando todo el pueblo sabe que hay suplente, en el período de Leonel Zeferino Díaz, fallecieron dos personas (dos consejeros) y se implementó la suplencia, y cuando se registra Juan López Palacio se registró como suplente a Martín Flores, cuando se registra Benjamín López Palacio, me invitó para ser su suplente y ahora ustedes, en esta asamblea general, me están reconociendo y avalando como suplente, y al mismo tiempo avalan que existan los suplentes”.

Aprueba en asamblea temas del agua potable

Abraham Salazar Ángel aprovechó la masiva asistencia para abordar el problema del agua potable: “Yo quisiera decir también nos ha costado mucho trabajo echar andar el agua potable para todos nosotros después de un año de castigo, y quisiera que levantando la mano me dijeran si el amigo y compañero de lucha, incansable que ha estado con nosotros en las negociaciones con Gobierno del Estado y Comisión Federal de Electricidad (CFE), Modesto López, hoy levanten la mano y lo respaldemos para que siga al frente del Sistema de Agua Potable", por lo que los mismos que los mismos que lo respaldaron avalaron que Modesto López y su comité continúe al frente del sistema.

Modesto López agradeció a la asamblea el respaldo y pidió el apoyo para el proyecto de agua potable a largo plazo para que el pueblo no siga sufriendo y se instale un sistema de energía solar para echar andar el pozo La Joya. Ahí mismo se dio a conocer que ya se tienen autorizadas 16 obras de pavimentación para este municipio.









